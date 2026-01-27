ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は４７５ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式27日（NY時間12:20）（日本時間02:20）
ダウ平均 48937.27（-475.13 -0.96%）
ナスダック 23814.88（+213.52 +0.90%）
CME日経平均先物 53160（大証終比：-190 -0.36%）
欧州株式27日終値
英FT100 10207.80（+58.95 +0.58%）
独DAX 24894.44（-38.64 -0.15%）
仏CAC40 8152.82（+21.67 +0.27%）
米国債利回り
2年債 3.575（-0.015）
10年債 4.221（+0.010）
30年債 4.831（+0.029）
期待インフレ率 2.338（+0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.875（+0.008）
英 国 4.525（+0.028）
カナダ 3.415（+0.044）
豪 州 4.845（+0.027）
日 本 2.282（+0.052）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝61.97（+1.34 +2.21%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5122.50（+0.20 +0.00%）
ビットコイン（ドル）
87524.88（-449.16 -0.51%）
（円建・参考値）
1340万0059円（-68766 -0.51%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
