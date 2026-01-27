NY株式27日（NY時間12:20）（日本時間02:20）
ダウ平均　　　48937.27（-475.13　-0.96%）
ナスダック　　　23814.88（+213.52　+0.90%）
CME日経平均先物　53160（大証終比：-190　-0.36%）

欧州株式27日終値
英FT100　 10207.80（+58.95　+0.58%）
独DAX　 24894.44（-38.64　-0.15%）
仏CAC40　 8152.82（+21.67　+0.27%）

米国債利回り
2年債　 　3.575（-0.015）
10年債　 　4.221（+0.010）
30年債　 　4.831（+0.029）
期待インフレ率　 　2.338（+0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.875（+0.008）
英　国　　4.525（+0.028）
カナダ　　3.415（+0.044）
豪　州　　4.845（+0.027）
日　本　　2.282（+0.052）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝61.97（+1.34　+2.21%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5122.50（+0.20　+0.00%）

ビットコイン（ドル）
87524.88（-449.16　-0.51%）
（円建・参考値）
1340万0059円（-68766　-0.51%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ