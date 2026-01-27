　28日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比290円安の5万3060円と急落。日経平均株価の現物終値5万3333.54円に対しては273.54円安。出来高は6978枚となっている。

　TOPIX先物期近は3550.5ポイントと前日比15.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は13.09ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53060　　　　　-290　　　　6978
日経225mini 　　　　　　 53060　　　　　-290　　　157637
TOPIX先物 　　　　　　　3550.5　　　　 -15.5　　　 13255
JPX日経400先物　　　　　 31985　　　　　-155　　　　 609
グロース指数先物　　　　　 702　　　　　　-3　　　　 581
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース