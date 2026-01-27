日経225先物：28日2時＝290円安、5万3060円
28日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比290円安の5万3060円と急落。日経平均株価の現物終値5万3333.54円に対しては273.54円安。出来高は6978枚となっている。
TOPIX先物期近は3550.5ポイントと前日比15.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は13.09ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53060 -290 6978
日経225mini 53060 -290 157637
TOPIX先物 3550.5 -15.5 13255
JPX日経400先物 31985 -155 609
グロース指数先物 702 -3 581
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
