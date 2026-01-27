ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は３７０ドル安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式27日（NY時間11:08）（日本時間01:08）
ダウ平均 49041.68（-370.72 -0.75%）
ナスダック 23840.91（+239.55 +1.01%）
CME日経平均先物 53190（大証終比：-160 -0.30%）
欧州株式27日GMT16:08
英FT100 10212.75（+63.90 +0.63%）
独DAX 24913.73（-19.35 -0.08%）
仏CAC40 8156.44（+25.29 +0.31%）
米国債利回り
2年債 3.571（-0.019）
10年債 4.215（+0.004）
30年債 4.820（+0.018）
期待インフレ率 2.334（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.867（0.000）
英 国 4.520（+0.023）
カナダ 3.402（+0.031）
豪 州 4.845（+0.027）
日 本 2.282（+0.052）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝61.69（+1.06 +1.75%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5119.60（-2.70 -0.05%）
ビットコイン（ドル）
88415.56（+441.52 +0.50%）
（円建・参考値）
1353万8191円（+67606 +0.50%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
