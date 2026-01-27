NY株式27日（NY時間11:08）（日本時間01:08）
ダウ平均　　　49041.68（-370.72　-0.75%）
ナスダック　　　23840.91（+239.55　+1.01%）
CME日経平均先物　53190（大証終比：-160　-0.30%）

欧州株式27日GMT16:08
英FT100　 10212.75（+63.90　+0.63%）
独DAX　 24913.73（-19.35　-0.08%）
仏CAC40　 8156.44（+25.29　+0.31%）

米国債利回り
2年債　 　3.571（-0.019）
10年債　 　4.215（+0.004）
30年債　 　4.820（+0.018）
期待インフレ率　 　2.334（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.867（0.000）
英　国　　4.520（+0.023）
カナダ　　3.402（+0.031）
豪　州　　4.845（+0.027）
日　本　　2.282（+0.052）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝61.69（+1.06　+1.75%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5119.60（-2.70　-0.05%）

ビットコイン（ドル）
88415.56（+441.52　+0.50%）
（円建・参考値）
1353万8191円（+67606　+0.50%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ