¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡ÛÌøÂô°ì¤¬£²ÃåÍ¥½Ð¡Ö¤¤¤¤Ä´À°¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥óÇÕ¡×¤Ï£²£·Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÌøÂô°ì¡Ê£´£´¡á°¦ÃÎ¡Ë¤Ï½àÍ¥£¹£Ò¡¢£³¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¡££³¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤òÁÀ¤¦¤â£²Ãå¤ÇÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡££±£·¹æµ¡¤Ï½øÈ×¤«¤é¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÄ´À°¤Ë¤Ï¶ì¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢½àÍ¥¸å¤Ï¡Ö¤¤¤¤Ä´À°¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¾å°Ì¤È¤ÏÂ¤¬°ã¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£Ê¿¶ÑÅª¤ËÃæ¤Î¾å¡£¥í¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¡£¥Ñ¥ï¡¼¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££Ó¤Ï·è¤á¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÅ¸³«¤òÆÍ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£Àï¤¨¤ë¼ê±þ¤¨¤Ï¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£Ó£Ç£±¹¡¢£Çµ£´¹¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬»ý¤ÁÁ°¤Î£ÓÎÏ¤È¹ª¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¶î»È¤·¤ÆÄÌ»»£¶£¹²óÌÜ¤Î¹¤ò·è¤á¤ë¡£