¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Îtimelesz¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË24:15¡Á ¢¨´ØÅìÃÏ¶è¤Û¤«)¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÆÃÈÖÂè2ÃÆ¤¬¡¢2·î7Æü(21:00¡Á)¤ËÊüÁ÷¡£¥²¥¹¥È¤ËÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¤È¤¢¤ë»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢Æ´¤ì¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÌÚÂ¼¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÂÐÌÌ¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿timelesz¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌÚÂ¼¤È1ÂÐ1¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¥È¡¼¥¯¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¿·ºî±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ù(Netflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ)¡¢¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù(2·î20Æü¤«¤éÁ´¹ñ·à¾ì¸ø³«)¤ÇÌÚÂ¼¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ë¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëº´Æ£¾¡Íø¤«¤é¡¢¡Ötimelesz project¡×¤Î¸õÊäÀ¸»þÂå¤ä¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÌÚÂ¼ÂóºÈ Flow¡Ù(TOKYO FM¤Û¤«)¤Ê¤É¡¢ÌÚÂ¼¤È¤Ï¿ô²ó¤·¤«²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ûÀ¾Âó¿Í¡¢¸¶Âó¿Í¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¤Þ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÚÂ¼¤È¤Î´Ø·¸ÃÍ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤¬¡¢¤É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤«¡£
ºòÇ¯9·î27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÆÃÈÖÂè1ÃÆ¤Ï¡¢8¿Í¤ß¤ó¤Ê¤ÇÅìµþ¤«¤é»°½Å¡¦°ËÀª¿ÀµÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¡¢Æ»Ãæ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÅì³¤Æ»Ãæ!Ã¦ÍîÎ¹SP¡×¤òÊüÁ÷¤·¡¢¥²¥¹¥È¤Ë»³²¼ÃÒµ×¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´ºº¤Ç¥Ý¥¹¥È¿ô¤ÏÌó15Ëü1Àé·ï¤Ë¾å¤ê¡¢9·îÅÙ¤ÎÁ´ÈÖÁÈ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó