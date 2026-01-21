【今日の献立】2026年1月28日(水)「旬のたらをあっさり美味しく！バターポン酢焼き」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「旬のたらをあっさり美味しく！バターポン酢焼き」 「モヤシのナムル」 「かき玉スープ」 の全3品。
タラをメインに、野菜もたっぷりとれるヘルシーな献立です。
【主菜】旬のたらをあっさり美味しく！バターポン酢焼き
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：169Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）タラ (切り身)2切れ
塩コショウ 少々
小麦粉 小さじ2
ポン酢しょうゆ 大さじ1
バター 10g
サラダ油 適量 ＜付け合わせ＞
ニンジン 1/8本 カリフラワー 2~3房 シメジ 1/4パック 塩 少々
ネギ (刻み)適量
【下準備】タラは骨があれば取り、塩コショウを振り、小麦粉を薄くまぶす。ニンジンは皮をむき、幅2mmの輪切りにする。カリフラワーは小房に分ける。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。
©Eレシピ
【作り方】1. 塩を入れた熱湯で、カリフラワー、ニンジン、シメジをやわらかくなるまでゆで、ザルに上げる。
©Eレシピ
シメジはすぐに火が通るので、最後に入れてください。
2. フライパンにサラダ油を中火で熱し、タラを両面薄く焼き色がつくまで焼き、いったん取り出す。
©Eレシピ
身が崩れやすいので、そっと扱いましょう。
3. フライパンにバターとポン酢しょうゆを入れ、ひと煮たちしたら(2)を戻し入れてからめる。器に盛ってネギを散らし、(1)を添える。
©Eレシピ
【副菜】モヤシのナムル
ニンニクの風味で食欲アップ。たくあんの食感も○
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：105Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）モヤシ 1/2袋
カニ風味カマボコ 4本 たくあん 2~3cm
＜調味料＞
ニンニク (すりおろし)1/4片分
すり白ゴマ 大さじ1
ゴマ油 大さじ1/2
塩 少々
白ゴマ 適量
【下準備】モヤシは熱湯でゆでてザルに上げ、冷めたら水気を絞る。カニ風味カマボコはほぐす。たくあんはせん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルに＜調味料＞の材料を混ぜ合わせ、モヤシ、カニ風味カマボコ、たくあんを入れて和える。器に盛り、白ゴマを散らす。
©Eレシピ
【スープ・汁】かき玉スープ
ふわふわ卵がおいしいスープです。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：56Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）小松菜 1/2束
干し桜エビ 大さじ1
＜チキンスープ＞
顆粒チキンスープの素 小さじ1~2
水 300ml
塩コショウ 少々
溶き卵 1個分
＜水溶き片栗＞
片栗粉 小さじ1/2
水 小さじ1
【下準備】小松菜は根元を切り落とし、長さ3cmに切る。＜水溶き片栗＞の材料を合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 小鍋に＜チキンスープ＞の材料を入れて中火にかけ、小松菜と干し桜エビを加えて1分程煮る。塩コショウで味を調え、＜水溶き片栗＞をまわし入れて、トロミをつける。
©Eレシピ
2. 溶き卵をまわし入れ、大きく円を描くように混ぜ、卵がふんわりとかたまってきたら火を止め、器によそう。
©Eレシピ