プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「旬のたらをあっさり美味しく！バターポン酢焼き」 「モヤシのナムル」 「かき玉スープ」 の全3品。
タラをメインに、野菜もたっぷりとれるヘルシーな献立です。

【主菜】旬のたらをあっさり美味しく！バターポン酢焼き


©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：169Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

タラ  (切り身)2切れ
  塩コショウ  少々
  小麦粉  小さじ2
ポン酢しょうゆ  大さじ1
バター  10g
サラダ油  適量 ＜付け合わせ＞
  ニンジン  1/8本   カリフラワー  2~3房   シメジ  1/4パック   塩  少々
ネギ  (刻み)適量

【下準備】

タラは骨があれば取り、塩コショウを振り、小麦粉を薄くまぶす。ニンジンは皮をむき、幅2mmの輪切りにする。カリフラワーは小房に分ける。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。

©Eレシピ



【作り方】

1. 塩を入れた熱湯で、カリフラワー、ニンジン、シメジをやわらかくなるまでゆで、ザルに上げる。

©Eレシピ


シメジはすぐに火が通るので、最後に入れてください。
2. フライパンにサラダ油を中火で熱し、タラを両面薄く焼き色がつくまで焼き、いったん取り出す。

©Eレシピ


身が崩れやすいので、そっと扱いましょう。
3. フライパンにバターとポン酢しょうゆを入れ、ひと煮たちしたら(2)を戻し入れてからめる。器に盛ってネギを散らし、(1)を添える。

©Eレシピ



【副菜】モヤシのナムル
ニンニクの風味で食欲アップ。たくあんの食感も○

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：105Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

モヤシ  1/2袋
カニ風味カマボコ  4本 たくあん  2~3cm
＜調味料＞
  ニンニク  (すりおろし)1/4片分
  すり白ゴマ  大さじ1
  ゴマ油  大さじ1/2
  塩  少々
白ゴマ  適量

【下準備】

モヤシは熱湯でゆでてザルに上げ、冷めたら水気を絞る。カニ風味カマボコはほぐす。たくあんはせん切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. ボウルに＜調味料＞の材料を混ぜ合わせ、モヤシ、カニ風味カマボコ、たくあんを入れて和える。器に盛り、白ゴマを散らす。

©Eレシピ



【スープ・汁】かき玉スープ
ふわふわ卵がおいしいスープです。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：56Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

小松菜  1/2束
干し桜エビ  大さじ1
＜チキンスープ＞
  顆粒チキンスープの素  小さじ1~2
  水  300ml
塩コショウ  少々
溶き卵  1個分
＜水溶き片栗＞
  片栗粉  小さじ1/2
  水  小さじ1

【下準備】

小松菜は根元を切り落とし、長さ3cmに切る。＜水溶き片栗＞の材料を合わせる。

©Eレシピ



【作り方】

1. 小鍋に＜チキンスープ＞の材料を入れて中火にかけ、小松菜と干し桜エビを加えて1分程煮る。塩コショウで味を調え、＜水溶き片栗＞をまわし入れて、トロミをつける。

©Eレシピ


2. 溶き卵をまわし入れ、大きく円を描くように混ぜ、卵がふんわりとかたまってきたら火を止め、器によそう。

©Eレシピ