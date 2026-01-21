40・50代はどう穿く？【niko and ...】同世代店員さんがお手本♡「スカートコーデ」

いくつになっても遊び心と可愛げを忘れないスタイリングが理想だけれど、大人っぽさも両立させたい。それなら【niko and ...（ニコアンド）】の同世代スタッフさんをお手本にするのがひとつの手。 今回は、大人可愛いスカートコーデを、40代のおしゃれスタッフ・YARITAさんの着こなしから学びます。個性豊かなスカートが登場するので、コーデのアイデアを増やしたい大人女性必見です！

ナロースカートを頼りにボリュームトップスをオン

【niko and ...】「アソートリブニットスカート」\3,600（税込・セール価格）

縦に落ちるシルエットがコーデの着膨れ感を抑えてくれるIラインスカートを頼りに、ボリュームが目を引くフェザーヤーンのニットプルオーバーをチョイス。主役級のトップスに、ディープな色味のスカートが落ち着きをもたらしてくれます。ざっくり羽織れるドルマンスリーブのコートで、さりげなくひと癖をプラスしてみて。

柄 on 柄の上級者コーデはシックなカラーで統一

【niko and ...】「リメイクライクフレアスカート」\6,299（税込・セール価格）

可愛さとPOPな雰囲気が同居するフラワー柄のジャガードニットプルオーバー。シンプルに落ち着かせるのではなく、あえて印象的なスカートを大胆に合わせるエッジィなスタイリングも、ぜひコーデの引き出しに追加を。上下ともにブラウンとカーキという相性のよいアースカラーでまとめれば、柄物同士でも調和を損ねません。

品よく楽しむ大人のプレッピースタイル

【niko and ...】「アソートキルトスカート」\4,620（税込・セール価格）

胸元の大きなロゴが目を引くニットプルオーバーにチェック柄のプリーツスカートを合わせて、海外のスクールガールのようなプレッピースタイルを満喫。チェック柄にブルーが使われているため、ネイビーのプルオーバーとのカラーコーデも統一感をキープできます。マフラーもロゴのアイボリーを拾っているように、全体の色数を抑えるのが手っ取り早く上品見えさせる鍵に。

エレガントな花柄スカートをジップパーカーで気楽に

【niko and ...】「アソートプリントパネルスカート」\4,800（税込・セール価格）

繊細な花柄のスカートは、ドレープ感のある風合いがグッとコーデをエレガントに見せてくれる頼れる存在。たっぷりとしたボリューム感のジップパーカーを合わせて、程よくカジュアルダウンさせています。黒やグレーといったダークトーンでまとめることで、コーデが手軽に大人顔に着地。メタリックなシルバーカラーのバッグをアクセサリー代わりのアクセントにするのが◎

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

writer：かんだちほ