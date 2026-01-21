木村拓哉登場で全員緊張！ 『タイムレスマン』ゴールデン第2弾、2.7放送決定
フジテレビほかにて毎週火曜深夜に放送されているtimeleszの深夜バラエティー『タイムレスマン』が、全国ネットで2時間10分のスペシャル番組として2月7日21時より放送されることが決まった。スペシャルゲストとして木村拓哉が登場する。
【写真】木村拓哉主演ドラマ『教場』＆『教場II』が地上波放送決定
『タイムレスマン』は、2025年4月20日スタートした、timeleszの地上波初バラエティー番組。「とにかく何事にも、全力で、汗をかく！」を合言葉に、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝のメンバー8人が全員一丸となって、さまざまなロケ企画を展開する、涙あり、笑いあり、そして“汗”ありのバラエティーだ。
2025年9月27日には初の全国ネット＆ゴールデン特番『東海道中！脱落旅SP』を放送。8人みんなで伊勢神宮をめざすも、道中でメンバーがリタイアしてしまうという予測不能な“脱落旅”を展開、最後はスペシャルゲストの山下智久がサプライズで登場した。
全国ネット＆ゴールデン特番第2弾となる今回は、スペシャルゲストとして木村拓哉が登場。とある思い出の場所で、憧れの大先輩である木村と久しぶりの対面をかなえたtimeleszメンバーは、それぞれひとりずつ木村と対峙（たいじ）し、1対1の“2ショットトーク”に挑戦する。
新作映画『教場 Reunion』（Netflixにて配信中）、『教場 Requiem』（2月20日より全国公開）で木村と本格的に共演を果たしている佐藤から、「timelesz project」の候補生時代やラジオ番組『木村拓哉 Flow』（TOKYO FMほか）など、木村とは数回しか会ったことがないという寺西、原、橋本、猪俣、篠塚まで、メンバーによって木村との関係値はさまざまだが、いったいどのメンバーが、どんなテーマで、どんな会話を繰り広げるのか―。
土曜プレミアム『タイムレスマン』は、フジテレビ系にて2月7日21時放送。
【写真】木村拓哉主演ドラマ『教場』＆『教場II』が地上波放送決定
『タイムレスマン』は、2025年4月20日スタートした、timeleszの地上波初バラエティー番組。「とにかく何事にも、全力で、汗をかく！」を合言葉に、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝のメンバー8人が全員一丸となって、さまざまなロケ企画を展開する、涙あり、笑いあり、そして“汗”ありのバラエティーだ。
全国ネット＆ゴールデン特番第2弾となる今回は、スペシャルゲストとして木村拓哉が登場。とある思い出の場所で、憧れの大先輩である木村と久しぶりの対面をかなえたtimeleszメンバーは、それぞれひとりずつ木村と対峙（たいじ）し、1対1の“2ショットトーク”に挑戦する。
新作映画『教場 Reunion』（Netflixにて配信中）、『教場 Requiem』（2月20日より全国公開）で木村と本格的に共演を果たしている佐藤から、「timelesz project」の候補生時代やラジオ番組『木村拓哉 Flow』（TOKYO FMほか）など、木村とは数回しか会ったことがないという寺西、原、橋本、猪俣、篠塚まで、メンバーによって木村との関係値はさまざまだが、いったいどのメンバーが、どんなテーマで、どんな会話を繰り広げるのか―。
土曜プレミアム『タイムレスマン』は、フジテレビ系にて2月7日21時放送。