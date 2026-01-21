カプリチョーザで甘いご褒美♡ヌテラ®尽くしの限定デザートフェア

バレンタインデーやホワイトデーの季節にぴったりな、心ときめくスイーツフェアがカプリチョーザに登場します。イタリア生まれのヌテラ®を主役にした期間限定キャンペーン「フェスタdeヌテラ®」は、カジュアルイタリアンならではの遊び心と華やかさが魅力。大切な人との食後や、自分へのご褒美時間に楽しみたい注目フェアです♡

ヌテラ®の魅力を活かした特別感

ヘーゼルナッツの香ばしさとココアの濃厚でクリーミーな味わいが特徴のヌテラ®は、チョコレートとはひと味違う奥深さが魅力。

「フェスタdeヌテラ®」では、その個性を引き立てながら、カプリチョーザらしいアレンジを加えたイタリアンデザートとして仕上げています。見た目にも華やかで、写真映えするラインナップです。

数量限定で味わう井筒八ッ橋本舗の進化系スイーツ「むにゅっとしょこら」

選べる4種のイタリアンデザート

メニューは全4品。「アフォガートwithヌテラ」390円（税込）は、温冷のコントラストが楽しい一皿。

「セミフレッドwithヌテラ」660円（税込）は、なめらかな口当たりが魅力です。

「ドルチェピザwithヌテラ」1,180円（税込）は、シェアにもおすすめの満足感。

「パンナコッタwithヌテラ」820円（税込）は、上品な甘さで食後にぴったり。※店舗により取扱商品のラインナップが異なります。

期間限定フェアで季節を満喫

販売期間は2026年2月3日（火）～3月15日（日）。全国のカプリチョーザ国内店舗（一部店舗除く）で楽しめます。実施店舗についてはオフィシャルホームページをご確認ください。

期間限定だからこそ、今しか味わえない特別感も魅力です。

甘い時間を彩るフェスタdeヌテラ®

イタリアンの名店カプリチョーザが贈る、ヌテラ®尽くしのスペシャルデザートフェア。大切なイベントシーズンを、少し贅沢で幸せな気分に包んでくれます。

甘い余韻とともに、心に残るひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか♪