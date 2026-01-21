【ワシントン＝坂本幸信、ソウル＝藤原聖大】米国のトランプ大統領は２６日、自身のＳＮＳで韓国から輸入する自動車や相互関税などの税率を、「１５％から２５％に引き上げる」と表明した。

昨年に両国でまとめた貿易協定について、韓国の国会が承認していないことに不満を示した。主力の自動車産業の税率が引き上げられれば大きな打撃で、韓国側は状況確認を急ぐ考えだ。

トランプ氏は発動時期は明らかにしていないが、自動車の他の分野別関税では、木材や医薬品の税率も引き上げる考えを示した。

トランプ氏はＳＮＳで、「我々は合意内容に従って、関税を迅速に引き下げた」と強調。その上で「韓国の国会は米国との協定を守っていない。なぜ承認しないのか」と指摘した。

トランプ氏の表明を受けて韓国大統領府は２７日、「関税合意の履行意思を米側に伝える一方で、冷静に対応していく」との方針を示した。カナダを訪問中の金正官（キムジョングァン）産業通商相が訪米し、ラトニック米商務長官と協議する計画だという。米政府から公式な通知や詳細な説明はないとしている。

米韓両政府は昨年１１月、韓国側が３５００億ドル（約５４兆円）の対米投資を約束する代わりに、米国が自動車などへの関税率を従来の２５％から１５％に引き下げる共同文書を公表していた。