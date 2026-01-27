これぞ本命サイン。真剣交際を望む男性が「決まってすること」
軽そうな印象のある男性であっても、女性との真剣交際を望むようになると、行動そのものが変わるもの。
そこで今回は本命サインと見て間違いなしの、真剣交際を望む男性が「決まってすること」を紹介します。
女性の日常に関心を持つようになる
真剣交際を望む男性は、相手の女性の日常に強い関心を示すようになります。
女性がどんな毎日を送っているのか、どんな趣味を持っているのかなど、ありとあらゆることに関心を示し、女性の感性や価値観などを把握しようとするものです。
周囲に交際していることをオープンにする
真剣交際を望む男性は、その女性と交際していることを周囲にオープンにしていきます。
家族や親友はもちろんのこと、２人の共通の知人、会社の同僚など、いろいろなところで彼女のことを褒めつつ交際していることを明らかにするでしょう。
こうすることで女性に対して自分の本気具合をアピールすると同時に、周囲にも自分達の交際を後押ししてもらおうと考えているのです。
２人の将来ついて話題にするようになる
真剣交際を望む男性は、徐々に２人の将来について話題にするようになっていきます。
例えば「今年中に〇〇に旅行行こうよ」「来年には同棲できてたらいいね」など近未来のことはもちろん、結婚、子育てなど少し遠い未来のことまで話題にしてくるでしょう。
当然ではありますが、将来の話題の中で男性の隣にいるのは愛する女性です。
もし本命の男性の行動が今回紹介した内容と一致するなら真剣度はかなり高いと言えるので、ぜひ男性の本心を確かめる際の参考にしてみてくださいね。
