早く彼女に会いたい！男性の「会いたい欲」をくすぐるLINEのコツ
好きな男性、気になる男性との関係を育む上でLINEでどんなやり取りをするかは重要。
特に「早く彼女に会いたい！」という気持ちにさせることができれば、順調に関係を育めるでしょう。
そこで今回は、男性の「会いたい欲」をくすぐるLINEのコツを紹介します。
男性の生活サイクルに配慮する
男性の多くは連絡不精なところがあり、連絡を女性からもらったとしても、自分の目先のやりたいこと、やるべきことを優先させてしまう男性は少なくありません。
なので、あまり男性の精神的な負担にならないよう、男性の生活サイクルに配慮してメッセージを送るようにしましょう。
そうすると、自然とやり取りが活発化してきますし、「彼女に会いたい」という気持ちが高まってくるものです。
メッセージ内に男性の名前を入れる
男性にLINEを送る際、男性が自分にとって特別な存在であることを匂わせることも大事。
そこで実践したいのが、できるだけメッセージ内に男性の名前を入れることです。
それだけで男性は親近感を覚えますし、「彼女がLINEのやり取りをしているのは俺だけかも」という気持ちになっていきます。
そうなると一気に心の距離も縮まるので、「彼女に会いたい」と思ってもらいやすくなるでしょう。
気になる男性や好きな男性の「会いたい欲」を掻き立てたいなら、ぜひ今回紹介したコツを実践してみてくださいね。
