誰よりも親身になってくれる。男性の本命サインは“トラブル時にこそ”出る
ちょっとした誤解やすれ違いが起きたとき、連絡が減ったり話題を変えたりする男性っているはず。その一方で、気まずくなっても向き合おうとする男性もいるでしょう。実は本気の恋ほど、男性は“都合が悪い場面”から逃げなくなります。トラブルへの向き合い方には、関係への本気度がはっきり出るんです。
男性は本命相手との問題を“なかったこと”にしない
気まずい空気のまま放置せず、「さっきの件、ちゃんと話そう」と切り出す。面倒でも、後回しにしないのは、あなたとの関係を壊したくないからです。男性は本命相手との間に起きたトラブルを、先送りする方がリスクと分かっています。
男性は謝るべき場面できちんと“謝る”
男性は自分に非があると感じたとき、言い訳より先に謝るものです。自分のプライドよりあなたとの関係を優先できるのは、あなたを失いたくないからこそ。男性は本命相手ほど、自分の間違いを認める勇気が出ます。
男性は“解決まで関わろうとする”姿勢を見せる
男性は本命女性との間でトラブルが起きると、話し合って終わりではなく、その後の行動で関係を立て直そうとします。連絡の仕方を変えたり、会う時間を作ったり、同じことを繰り返さない工夫をするでしょう。これこそまさにあなたとの関係を本気で続けたい証拠です。
楽しい時間だけ共有するのは簡単ですが、面倒な場面から逃げないのは簡単ではありません。それでも向き合おうとする男性は、あなたとの関係を守ろうと躍起なのでしょう。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼本気になった瞬間“違い”が出る。男性が「本命の女性だけ」に見せる言動