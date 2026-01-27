姿勢の崩れがお腹ぽっこりの引き金に。１日１セット【姿勢改善＆下腹引き締めに効く】簡単ポーズ
下腹だけがなかなか引き締まらないと感じているなら、注目したいのは体型よりも“姿勢のクセ”。特に肩が内側に入る巻き肩や背中の丸まりは、腹筋が使われにくくなり、お腹が前に出やすい状態をつくります。そこで取り入れたいのが、ヨガの簡単ポーズ【パリブリッタ・パールシュバコナーサナ】。胸を開きながら体をひねる動きで、姿勢を整えつつ下腹まで同時に刺激できるのが特徴です。
パリブリッタ・パールシュバコナーサナ
（１）床に四つん這いの姿勢になって、右脚を大きく前に踏み込む
（２）上半身を右にねじり、胸の前で合掌する
（３）床についていた後ろ脚のひざを床から上げ、３〜５呼吸（約30秒間）キープする
反対側も同様に行います。（３）の後ろ脚のひざを上げるのが難しい人は、（２）のポーズのまま３〜５呼吸（約30秒間）キープする形でOKです。なお、期待する効果をきちんと得るためには「背中をまっすぐにキープすること」がポイント。上半身をきちんと伸ばすためにも、「下半身に力を入れること」を心がけましょう。姿勢を整えて体の使い方が変われば、下腹の印象は少しずつ変わっていきます。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞
