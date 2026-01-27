体型カバーのつもりが「おば見え」の原因に。40代・50代に“ゆる×ゆるコーデ”がNGな理由
体型の変化が気になり始める40代・50代。お腹まわりやヒップラインを隠したくて、トップスもボトムスもゆったりしたアイテムを選んでいませんか？実はその“体型カバー重視”のコーデが、無意識のうちに「おば見え」につながってしまうケースも少なくありません。ラクで安心なはずの“ゆる×ゆるコーデ”は、なぜ逆効果になってしまうのでしょうか。
体のラインを消しすぎると、かえって体の“厚み”が強調される
上下ともにオーバーサイズだと、ウエスト位置やヒップの切り替えが分からず、体の立体感が消えてしまいます。すると縦のラインが弱くなり、横に広がったシルエットに見えがち。結果として「隠したはずなのに、全体が大きく見える」という印象に。特にニット×ワイドパンツの組み合わせは、素材のボリュームも相まって体の厚みが出やすく、年齢以上に重たく見えてしまうこともあります。
体型カバーは“ゆる×すっきり”のバランスが正解
気になる部分を隠したいなら、上下どちらかにメリハリをつけるのがポイント。トップスがゆったりなら、ボトムスはストレートやテーパードですっきりまとめる。逆に、ワイドパンツを履く日は、上半身はジャストめサイズで縦ラインを作る。すべてを覆うのではなく、見せるところと隠すところを分けることで、体型はむしろきれいに見えてきます。
体型カバーのつもりで選んだ服が、結果的に「無難で重たい印象」になってしまうのはもったいないところ。ラクさは残しつつ、シルエットに少しだけ意識を向けるだけで、同じアイテムでもぐっと今っぽく、すっきりした印象に変わります。隠すより、整える。その発想でコーデを更新していきましょう。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
