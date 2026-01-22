【ソフィア・F・シャーリング チアリーダーVer.】 1月28日 出荷開始 価格：28,800円

ファット・カンパニーは、フィギュア「ソフィア・F・シャーリング チアリーダーVer.」の出荷を1月28日に開始する。価格は28,800円。

本商品は、イラストレーター高峰ナダレ氏が展開するオリジナルシリーズ「バニースーツ プランニング」より「ソフィア・F・シャーリング」を1/6スケールでフィギュア化したもの。チアリーディング用に開発されたスーツをまとった姿で立体化されている。

快活な笑顔でウインクしながらポンポンを高く掲げるエネルギッシュなポーズやスポーティーかつセクシー、そしてメカニカルな要素を兼ね備えたコスチュームは、抜群のインパクトを放つ作りになっている。

また、メタリックカラーやパールを軸にしつつ、クリアパーツの透明感なども活かした繊細かつ大胆な彩色や、スーツの各所に散りばめられたロゴやマーキングといった細かい要素にも注目したい。着脱ギミックも備えている。全高は約300mm。

(C) 高峰ナダレ

