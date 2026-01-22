DJI アクションカメラ「Osmo Action 4 アドベンチャーコンボ」+1年延長プレミアムサポート

Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSALE」の対象商品にDJIのアクションカメラ「Osmo Action 4」が追加された。

セールでは、「Osmo Action 4 アドベンチャー コンボ」や、「Osmo Action 4 スタンダードコンボ」にくわえてシーンに合わせたアクセサリーが付いたタイプなど、様々な機種がラインナップ。期間中、それぞれ割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

Osmo Action 4 アドベンチャー コンボ

「Osmo Action 4 スタンダード コンボ」の同梱物に加え、3つのバッテリーと多機能バッテリーケースを同梱したモデル。追加バッテリーで合計約7.5時間の録画が可能になり、充電ケースを使って急速充電できる。

Osmo Action 4 ロードバイクコンボ+1年延長プレミアムサポート

「Osmo Action 4 スタンダード コンボ」に「ロードバイク アクセサリー キット」を同梱したモデル。1年延長プレミアムサポート付き。

【「ロードバイク アクセサリー キット」内容】

・バイク シートレール マウント

・ミニ ハンドルバー マウント

・360度リストストラップ

・クイックリリース式アダプターマウント

・止めねじ

・六角棒スパナ

Osmo Action 4 スタンダードコンボ + ケアリフレッシュ2年版

「Osmo Action 4 スタンダード コンボ」の同梱物に加え、2年延長プレミアムサポートが付属するモデル。