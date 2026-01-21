timelesz、『タイムレスマン』全国ネット＆ゴールデン特番第2弾が決定 木村拓哉と2ショットトーク実現
8人組グループ・timeleszが出演するフジテレビ系バラエティー『タイムレスマン』（毎週火曜 深0：15）が2度目の全国ネット、GP（ゴールデンプライム帯）として2月7日午後9時から土曜プレミアム枠で2時間10分のスペシャル番組として放送されることが決定した。スペシャルゲストとして木村拓哉が登場する。
【写真】以前はこんな企画も…東京湾で潮干狩りに奮闘した松島聡＆寺西拓人
同番組は、昨年4月20日にスタートした、timeleszの地上波初バラエティー番組。「とにかく何事にも、全力で、汗をかく！」を合言葉に、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝のメンバー8人が全員一丸となって、さまざまなロケ企画を展開する、涙あり、笑いあり、そして“汗”ありの痛快バラエティー。
放送開始以来、深夜番組として人気を博す中、約半年後の同年9月27日には、早くも初の全国ネット＆ゴールデン特番『東海道中！脱落旅SP』を放送。8人みんなで伊勢神宮をめざすも、道中でメンバーがリタイアしてしまうという予測不能な“脱落旅”を展開、最後はスペシャルゲストの山下智久がサプライズで登場し、大きな注目を集めた。
今回の全国ネット＆ゴールデン特番の第2弾では、とある思い出の場所で、憧れの大先輩である木村と久しぶりの対面をかなえたtimeleszメンバーが、それぞれひとりずつ木村と対峙（たいじ）し、1対1の“2ショットトーク”に挑戦する。
新作映画『教場 Reunion』（Netflixにて配信中）、『教場 Requiem』（2月20日公開）で木村と本格的に共演を果たしている佐藤から、「timelesz project」の候補生時代やラジオ番組『木村拓哉 Flow』（TOKYO FMほか）など、木村とは数回しか会ったことがないという寺西・原・橋本・猪俣・篠塚まで、メンバーによって木村との関係値はさまざまだが、いったいどのメンバーが、どんなテーマで、どんな会話を繰り広げるのか。『タイムレスマン』ならではの仕掛けも満載のフリートーク企画となる。
【写真】以前はこんな企画も…東京湾で潮干狩りに奮闘した松島聡＆寺西拓人
同番組は、昨年4月20日にスタートした、timeleszの地上波初バラエティー番組。「とにかく何事にも、全力で、汗をかく！」を合言葉に、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝のメンバー8人が全員一丸となって、さまざまなロケ企画を展開する、涙あり、笑いあり、そして“汗”ありの痛快バラエティー。
今回の全国ネット＆ゴールデン特番の第2弾では、とある思い出の場所で、憧れの大先輩である木村と久しぶりの対面をかなえたtimeleszメンバーが、それぞれひとりずつ木村と対峙（たいじ）し、1対1の“2ショットトーク”に挑戦する。
新作映画『教場 Reunion』（Netflixにて配信中）、『教場 Requiem』（2月20日公開）で木村と本格的に共演を果たしている佐藤から、「timelesz project」の候補生時代やラジオ番組『木村拓哉 Flow』（TOKYO FMほか）など、木村とは数回しか会ったことがないという寺西・原・橋本・猪俣・篠塚まで、メンバーによって木村との関係値はさまざまだが、いったいどのメンバーが、どんなテーマで、どんな会話を繰り広げるのか。『タイムレスマン』ならではの仕掛けも満載のフリートーク企画となる。