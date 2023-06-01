【カルム 単色ボールペン】 価格：198円 【カルム 3色ボールペン】 価格：495円 【カルム 多機能ペン】 価格：605円 1月28日 より順次発売

【拡大画像へ】

ぺんてるは、静音ノックの油性ボールペンシリーズ「Calme（カルム）」の新色を、本日1月28日より順次発売を開始した。価格は「カルム 単色ボールペン」が198円、「カルム 3色ボールペン」が495円、「カルム 多機能ペン」が605円。

カルムは、書き手の集中を阻害せず、周囲の音と馴染むノック音が静かな油性ボールペンシリーズ。静音ノックと革調ロンググリップの実用性や、静かな佇まいのデザイン性が特徴となる。

今回追加された新色は、ビジネスでも日常でも使いやすいものがラインナップ。個性を出せる「ダークグリーン」や、どの世代でも使いやすい「グレー」、上品さと華やかさを合わせ持つ「パープル」の3色が登場する。なお、単色ボールペンと3色ボールペンは各3色、多機能ペンはグレーとパープルが追加される。

【新色】

左からダークグリーン、グレー、パープル

左から、「カルム 単色ボールペン」、「カルム 3色ボールペン」、「カルム 多機能ペン」