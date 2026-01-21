ABEMAの人気バラエティ番組『愛のハイエナ』のシーズン5が放送中。第4回の放送では、セクシー女優が本気で恋人探しに挑む人気企画「ピュアな恋しちゃダメですか？（以下、「ピュア恋」）」の最新シリーズ、第6弾の最終回が放送。

（関連：【写真】「ある意味ピュアやねんな」一夫多妻制で暮らすたかさん、妻えりさん、第二夫人あやさん）

女性たちが男性を指名し、告白をした。

まず登場したのは、わかなとすず。2人はかずとを指名し、自分たちの仕事に偏見を持たず、まっすぐに接してくれたことなどを挙げ告白した。その結果、かずとはわかなに対して「楽しかったけど、恋心には発展していない」ということ、すずに対して「圧倒的に時間が足りなかった」ということを伝え、両者の告白を断るという展開に。かずとの真摯な姿勢が見受けられた。

前回、意中の男性であるゆうが、最後の最後に別の女性との会話をするために抜け出し、安定のカップルではなくなってしまったまお。その結果「恋とは何かわからない」と悩み、泣いてしまうという展開もあった。そんななかで、まおが呼び出したのは悩んでいるときに「楽しいだけが恋ではない」と教えてくれたしょうへい。しかし、ここでまおは告白をせず「自分のペースでピュアな恋を探す」こと、そして、一緒に過ごした時間への感謝を述べた。

最後に登場したのは、前回男性たちから一気にアプローチされていたわか。彼女は最後、自分からアプローチしていたこうきを指名。2人は晴れてカップルとなり、この企画は終了した。

番組の後半では、一夫多妻制のリアルに迫る企画が放送。

今回密着したのは、たかさんと戸籍上の妻えりさん、そして第二夫人のあやさんとの生活。この3人が、このような生活を送るようになったのは、たかさんのとある発言がきっかけだったそう。それは、たかさんが事業で成功した際に「幸せとは何か？」と考えたこと。その際にでたきっかけが「家族でいるのが幸せだから、もっと家族を増やしたい」という考えだったと言う。しかし、えりさんはなかなかこの考えを理解できなかったそう。そうこうしているうちに、たかさんはあやさんと出会い、まさかの交際中にあやさんが子どもをみごもるという展開になった。

これにはえりさん、離れることを考えもしたそうだが「離れたくない」という気持ちが勝ったとのこと。そして、少しずつあやさんとの距離を詰め、今ではお互いにたかさんの愚痴を言い合えるような関係性になったと言う。

なかなか日本では実現させることが難しい、この一夫多妻制という生き方。これに対してさらば青春の光の森田は「ある意味ピュアやねんな」とコメント。さらに、さとう珠緒は自身の恋愛の修羅場を告白した。

（文＝於ありさ）