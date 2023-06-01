Creepy Nuts初の北米ツアー開催決定！世界最大級の音楽フェス『コーチェラ』出演を皮切りにスタート
Creepy Nutsが、初の北米ツアー『Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026』を開催することが決定した。
■ニューヨーク、シカゴ、メキシコを巡る
Creepy Nutsは、Billboard JAPANが発表した「Global Japan Songs Excl. Japan 2025」において、「オトノケ」 が“世界で最も聴かれた日本の楽曲”として年間1位を獲得。また同楽曲は、Spotifyの“2025年海外で最も聴かれた日本の楽曲”としても年間1位を獲得した。
さらに、2025年7月にリリースされた「Mirage」はSpotifyのグローバル・バイラルチャートTOP50にランクイン。グローバル規模での話題性から、海外リスナー層への浸透を着実に広げている。
開催が発表された北米ツアーは、アメリカ・カリフォルニア州コーチェラ・バレーで開催される世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』への出演を皮切りにスタート。その後、ニューヨーク、シカゴ、メキシコを巡るスケジュールが予定されている。
各単独公演のVIPチケット情報など詳細は、ツアー特設サイトまで。
■ライブ情報
『Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026』
04/10（金）Coachella Valley Music and Arts Festival
04/13（月）Hammerstein Ballroom at Manhattan Center.
04/15（水）The Auditorium
04/17（金）Coachella Valley Music and Arts Festival
04/19（日）Pabellon Oeste
■関連リンク
ツアー特設サイト
https://creepynuts.com/northamericatour2026/
Creepy Nuts OFFICIAL SITE
http://creepynuts.com/