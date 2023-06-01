Creepy Nuts初の北米ツアー開催決定！世界最大級の音楽フェス『コーチェラ』出演を皮切りにスタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Creepy Nutsが、初の北米ツアー『Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026』を開催することが決定した。

■ニューヨーク、シカゴ、メキシコを巡る

Creepy Nutsは、Billboard JAPANが発表した「Global Japan Songs Excl. Japan 2025」において、「オトノケ」 が“世界で最も聴かれた日本の楽曲”として年間1位を獲得。また同楽曲は、Spotifyの“2025年海外で最も聴かれた日本の楽曲”としても年間1位を獲得した。

さらに、2025年7月にリリースされた「Mirage」はSpotifyのグローバル・バイラルチャートTOP50にランクイン。グローバル規模での話題性から、海外リスナー層への浸透を着実に広げている。

開催が発表された北米ツアーは、アメリカ・カリフォルニア州コーチェラ・バレーで開催される世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』への出演を皮切りにスタート。その後、ニューヨーク、シカゴ、メキシコを巡るスケジュールが予定されている。

各単独公演のVIPチケット情報など詳細は、ツアー特設サイトまで。

■ライブ情報

『Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026』

04/10（金）Coachella Valley Music and Arts Festival

04/13（月）Hammerstein Ballroom at Manhattan Center.

04/15（水）The Auditorium

04/17（金）Coachella Valley Music and Arts Festival

04/19（日）Pabellon Oeste

■関連リンク

ツアー特設サイト

https://creepynuts.com/northamericatour2026/

Creepy Nuts OFFICIAL SITE

http://creepynuts.com/

■【画像】Creepy Nutsアーティスト写真