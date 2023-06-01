日経225先物：28日0時＝440円安、5万2910円
28日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比440円安の5万2910円と急落。日経平均株価の現物終値5万3333.54円に対しては423.54円安。出来高は5746枚となっている。
TOPIX先物期近は3545.5ポイントと前日比20.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は18.09ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52910 -440 5746
日経225mini 52920 -430 128473
TOPIX先物 3545.5 -20.5 9697
JPX日経400先物 31970 -170 408
グロース指数先物 702 -3 524
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3545.5ポイントと前日比20.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は18.09ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52910 -440 5746
日経225mini 52920 -430 128473
TOPIX先物 3545.5 -20.5 9697
JPX日経400先物 31970 -170 408
グロース指数先物 702 -3 524
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース