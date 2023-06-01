　28日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比440円安の5万2910円と急落。日経平均株価の現物終値5万3333.54円に対しては423.54円安。出来高は5746枚となっている。

　TOPIX先物期近は3545.5ポイントと前日比20.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は18.09ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52910　　　　　-440　　　　5746
日経225mini 　　　　　　 52920　　　　　-430　　　128473
TOPIX先物 　　　　　　　3545.5　　　　 -20.5　　　　9697
JPX日経400先物　　　　　 31970　　　　　-170　　　　 408
グロース指数先物　　　　　 702　　　　　　-3　　　　 524
東証REIT指数先物　　売買不成立

