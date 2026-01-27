女子プロレスのスターダムは27日、都内で「スターダム旗揚げ15周年記念 STARDOM Supreme Fight in OSAKA 2026」（2月7日、エディオンアリーナ大阪）の会見を行った。

ワンダー・オブ・スターダム選手権の調印式が行われ、王者の小波と挑戦者の壮麗亜美が出席。王者の小波は「壮麗、前回、飯田はスプレーを回避する方法を勉強してきたけど、お前は何か特別なことを勉強してくることはあるのか？楽しみにしているのだが。私と壮麗の違いはそれは自分で考えて自分で動くことができるかどうか、そこが決定的に違う。だからこのベルトを巻く日もまだまだ遠いだろな。2・7私がお前の信じてるもの全て潰す。その覚悟でリングに上がってこいよ」ときっぱり。

挑戦者の壮麗は「最近、小波と戦って小波らしくないと思う。戦うと必ずといっていいほどスプレーをかけられてきた。そのスプレーを出してこなかった。小波が強いのは承知している。スプレーは私に対する嫌がらせだった。ここまで白いベルトの防衛戦。スプレーを使わずに勝ってきている。でも私はHATEの小波に正々堂々とやれとは言わない。反則もスプレーもなんでも全部、思いつくものやってもらってもかまわない。HATEの小波を戦い、勝ちたいと思う。そして白いベルトを腰に巻きたい」と悲痛な決意を口にした。