女子プロレスのスターダムは27日、都内で「スターダム旗揚げ15周年記念 STARDOM Supreme Fight in OSAKA 2026」（2月7日、エディオンアリーナ大阪）の会見を行った。

伊藤麻希が勝手につくったかわいい・オブ・かわいい選手権。白いワンピースのかわいい衣装のお嬢様スタイルのさくらあやが黒い衣装の伊藤が敗戦したときにスターダム追放を要求した。

さくらは「この度“かわいい・オブ・かわいい”に挑戦します。私がこのベルトがほしい理由はただ一つ。私がスターダムで一番強くて、かわいいからです。このベルトの長い歴史の中で私が一番強くてかわいい王者になる自信があります。この重い歴史に押しつぶされるのでなく。私が王者になったらたくさんの人に知ってもらいたい。価値を上げて、もっともっと有名にしたい」と挑戦を表明。さらに勝手につくった伊藤に向けて「私が王者になった暁には伊藤麻希、二度とこのスターダムのリングで世界一かわいいなどほざくな！スターダムで戦績を残せない伊藤麻希はスターダムをクビになります」とクビを通告した。「このベルトも世界一かわいいの称号も、私がいただきます」と言い放った。

一方の自称初代かわいい選手権王者の伊藤は「この伊藤が負けたらスターダムをクビになる？ふざけるな。伊藤はまだここに来て半月しかたっていないし、友達もできていない。絶対そんなことがあってはならない。伊藤は必ずここでお金を稼いで友達もつくって、このベルトも防衛し続ける」と強気。続けて「伊藤が勝ったら、さくらあやには伊藤の言うことを何でも聞いてもらおう」とこちらも理不尽要求を突きつけた。

とんでもない要求に2人は余裕の表情。さくらは「私が負けることは絶対ないので、いいですよ」と即答。伊藤も「伊藤ももちろん負けたら、スターダムを退団して世界一かわいいを名乗ることもやめようと思います。まあ、伊藤が勝つのでいいですけど！やってやろう」と決意を示す。互いのプライドを懸けた熱い一戦は果たして…。