¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Ûº»ÌïÍÍ¡¡¥Ù¥ë¥È»à¼éÀë¸À¡Ö¤³¤ÎºÂ¤Ï¾ù¤ì¤Í¤¨¤è¡×¡¡S¥¥Ã¥É¡ÖÁ´¤Æ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ï27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à´úÍÈ¤²15¼þÇ¯µÇ°¡¡STARDOM¡¡Supreme¡¡Fight¡¡in¡¡OSAKA¡¡2026¡×¤Î²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥àÁª¼ê¸¢¤Î²¦¼Ô¡¦¾åÃ«º»Ìï¤ÈÄ©Àï¼Ô¤Î¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¤¬Ä´°õ¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å²ñ¸«¤·¤¿¾åÃ«¤È¤Î6ÅÙÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ëÀï¤È¤Ê¤ëÄ©Àï¼Ô¤ÎS¥¥Ã¥É¤Ï¡Ö¾åÃ«¤Ë¤Ï²ù¤·¤µ¤È¥¸¥§¥é¥·¡¼¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£»ä¤Ï¤Þ¤À1¾¡¤·¤«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¡¢¾åÃ«¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤Î²ù¤·¤µ¤È»×¤¤¤¬¤¢¤ë»ä¤À¤«¤é¡¢º£¤Î¾åÃ«¤òÅÝ¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤¦¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦Æ±¤¸²ù¤·¤¤·Ê¿§¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢Á´¤Æ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥àÍ£°ì¥Þ¥¹¥¯¥¦¡¼¥Þ¥ó¤Î»ä¤¬¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î´é¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ó¤À¤±¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¾åÃ«º»Ìï¤Ë¾¡¤Ä¡¢¥¤¥³¡¼¥ë¤½¤ì¤Ï½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î´é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î´é¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤¦¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤é¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤¿¾å¤Çº£²óÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£½é¤Î¿¿¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¤·¡¢¥ï¥ó¥À¡¼¤ÇÎ®¤·¤¿²ù¤·ÎÞ¤òº£²ó¤ÇÊ§¤·¤ç¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈáÄË¤Ê·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢²¦¼Ô¤Î¾åÃ«¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÏÃÄ¹¤¨¤Ê¡£ºÙ¤«¤¤¤·¡£¼ª¤Ë¥¿¥³¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ï¡×¤ÈÊ¸¶ç¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö¤Þ¤¢¤Íº»ÌïÍÍ¤Ï¡¢¤³¤ÎÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¤È¤È¤â¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤À¸«¤¿¤¤°Ì´¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£¤ªÁ°¤Ë¤³¤ÎºÂ¤Ï¾ù¤ì¤Í¤¨¤è¡×¤È¥Ù¥ë¥È»à¼é¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¤ÎÉ¬»¦µ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°ø±ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£S¥¥Ã¥É¤¬¹õ¸×µÓ»¦¡Ê¤³¤Ã¤³¤¤ã¤¯¤µ¤Ä¡Ë¤¬¡ÖÊÌÌ¾¡ÈÀèÁö¤ë¤Ê¾åÃ«¡É¡£¤³¤ì¤Ï¾åÃ«¤È¤Î¥ï¥ó¥À¡¼Àï¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤¿µ»¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¾åÃ«¤â¥¹¥¿¡¼¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤Ë½é¤á¤Æ½Ð¤·¤Æ»ä¤¬½é¤á¤Æ¤ªÁ°¤«¤é¾¡¤Ã¤¿µ»¤¬¥¹¥¿¡¼¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢S¥¥Ã¥É¤¬¸ý¤ò¤Ï¤µ¤ß¡Ö»ä¤Ï¤è¡¼¤¯³Ð¤¨¤Æ¤ë¡£¤ªÁ°¤Ë½é¤á¤ÆÉé¤±¤¿¤Î¤Ï¤½¤Îµ»¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Á´Éô³Ð¤¨¤Æ¤ë¡×¤È±Ô¤¤»ØÅ¦¡£
¡¡»×¤ï¤ÌÈ¿·â¤Ë¾åÃ«¤Ï¤ä¤ä¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Öº»ÌïÍÍ¤Ï²¼¸«¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡£¾å¤·¤«¸«¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ²±¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤±¤É¡£¤Þ¤¢¤¤¤¤¤«¡¢¤½¤ì¤ÏÃÖ¤¤¤È¤¤¤Æ¡£¥¹¥¿¡¼¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤â¤È¤â¤È¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¡¢¤ªÁ°¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¤¿¤á¤Ë¤³¤Îµ»¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¸ý¤¦¤ë¤µ¤¯¤Æ¡¢ÏÃ¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡¢ºÙ¤«¤¤¤ªÁ°¤òÌÛ¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ê¡£2¡¦7Âçºå¤Ç¤³¤Î¸÷µ±¤¯¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Ë¤ªÁ°¤òÄÀ¤á¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£