Creepy Nuts、初の北米ツアー決定　『Coachella』からNY、シカゴ、メキシコ巡る5公演

　Creepy Nutsが、初の北米ツアー『Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026』を4月に開催することが発表された。

【写真】期待大！『Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026』キービジュアル

　Creepy Nutsは、2024年にリリースした楽曲「オトノケ」がSpotifyの“2025年海外で最も聴かれた日本の楽曲”としても年間1位を獲得。昨年7月にリリースした「Mirage」もSpotifyのグローバルバイラルチャートTOP50にランクインするなど、グローバルに人気を博している。

　昨年10月には、5都市7公演を巡る自身初のアジアツアーを開催し、各地で高い動員と熱狂的な反響を記録。今回の北米ツアーは、アメリカで開催される世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』への出演を皮切りにスタートする。その後、ニューヨーク、シカゴ、メキシコを巡るスケジュールが予定されている。

　チケット情報など詳細は、ツアー特設サイトにて確認できる。

■『Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026』スケジュール
4月10日 (金) Coachella Valley Music and Arts Festival　ー　Indio,CA
4月13日 (月) Hammerstein Ballroom at Manhattan Center.　ー　New York, NY
4月15日 (水) The Auditorium　ー　Chicago, IL
4月17日 (金) Coachella Valley Music and Arts Festival　ー　Indio,CA
4月19日 (日) Pabellon Oeste　ー　Mexico City, MX