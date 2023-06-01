マガジン短期集中連載スタート 『邪目さんは邪神です』手探り悪いことコメディ
28日発売の「週刊少年マガジン」9号より短期集中連載『邪目さんは邪神です』（作者：赤城すー）がスタートした。『甘神さんちの縁結び』内藤マーシーより応援コメントが公開された。
【画像】今週の表紙は？日向坂46の大野愛実 『マガジン』最新号
■『邪目さんは邪神です』赤城すー
友達が欲しくて形だけヤンキーになって高校デビューをしようとした真白蒼太。しかし、結果的に恐れられるだけでクラスで浮いた存在に。
そんな彼の前に現れたのは、同じクラスの邪目まつり。彼女は邪神で災いを振りまく存在であるはずが…とっっってもマジメ！良い子すぎて誰にも崇拝されなくなってしまったため、ヤンキーの真白に悪いことを教えてくれと迫る。
しかし、真白も悪いことをしたことが無いし、エセヤンキーがバレたら恥ずか死ぬ…！正体がバレないように邪目さんを立派な邪神にしなければ!! 良い子×良い子の手探り悪いことコメディ!!
■『甘神さんちの縁結び』内藤マーシーの応援コメント
邪神なのにとっても良い子で可愛らしい邪目さん！きっと皆さんも読み終わったらもっと「邪目さんらしい」シーンが見たい！となるでしょう！
