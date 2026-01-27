ハローキティ×VISが大人可愛い♡デート気分高まる限定コラボバッグ全6型

VISから、バレンタインシーズンに心ときめく特別なニュースが到着。サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーションは、大人の女性が日常に取り入れやすい上品さが魅力です。少し背伸びしたデートの日をイメージし、甘さの中に落ち着きを添えたデザインは、特別な日にも普段のお出かけにも寄り添う存在に♡

デートを彩る主役バッグたち

リボンチャームトートバッグは、価格7,190円、ColorはBlack/Check。A4サイズや13インチノートPC対応で、ショルダーストラップ付き。

ハートカットバッグは7,190円、White/Black展開で、内側3層構造の実用派。ハートカットバッグMINIも同価格7,190円、Black/White展開で、前後で異なる表情を楽しめるデザインです。

可愛さを添えるチャーム小物

ぬいぐるみチャームは3,290円、ColorはOff White。チュールのお洋服とパールネックレスが特別感を演出します。

フェイスポーチチャームは2,990円、Black/White展開で、小物収納に便利。

アソートエポチャームは1,790円、White展開で、ハローキティとディアダニエルの愛らしい姿が楽しめます。

甘さ控えめな大人キティの魅力

全6型は、VISらしいフェミニンさにハローキティの世界観を溶け込ませた仕上がり。落ち着いたカラーと程よい遊び心が、コーディネートに自然となじみます。

バレンタインのギフトにも、自分へのご褒美にも選びたくなるラインアップです。

大人の毎日に寄り添うコラボ

可愛さだけでなく、実用性と上品さを兼ね備えたVISとハローキティのコラボレーション。デートの日のときめきも、いつものお出かけも、そっと彩ってくれる存在です♡

この季節だけの特別なアイテムで、大人可愛いスタイルを楽しんでみて。