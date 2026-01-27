Netflixが2026年に配信する注目作品を紹介するラインナップ発表会「Next on Netflix 2026」が1月27日に都内で開催され、4月27日に世界配信されるNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』のトークパネルに主演の戸田恵梨香、監督の瀧本智行、エグゼクティブプロデューサーの岡野真紀子（Netflix）が登壇した。

本作は、強烈な決めセリフとともに“ダークヒーロー”として人気を得た占い師・細木数子の半生を描いたヒューマンドラマ。『地獄に堕ちるわよ』のトークパネルで戸田は、「あんた、地獄に堕ちるわよ」というナレーションとともに登場し、「こんなに恥ずかしい登場の仕方これまでになかった」と照れ笑いを見せた。

戸田は、オファーを受けた当時の心境について、「どうしちゃったんだろうと思って。体格も年齢も、私には似ても似つかない女性だったので、まさか私がやるなんて思わなかったですし、とにかく不安でした」と率直な思いを明かした。しかし、「プロデューサーの岡野さんが『細木さんの喋り方や体格を真似しなくていい。戸田さんが思うそのままを演じてくれればいい』と言ってくださったことがすごく勇気になりました。第1話を読んで『こんなに面白い台本はない』と思うほど魅了されたので、真似をしなくていいなら無責任に乗ってみようと思いました」と出演に至った経緯を語った。

『グラスホッパー』などを監督した瀧本監督もまた、オファーを2度断ったという。「（細木数子は）控えめに言って嫌いな方だったので、自分には撮れないとお話ししました。でも岡野プロデューサーに『そういう人が撮った方が絶対に面白いものになる』と言われて、豚もおだてりゃ木に登るじゃないけど、挑戦してみようかなと」と苦笑い。さらに「細木数子さんという人は、戦後から昭和・平成という時代を象徴する人物。そういうことに挑戦できるのはいいかなと思いましたし、お隣にいらっしゃる戸田さんが演じることが決まっていたので、それならやるしかないなと」と監督を引き受けた経緯を語った。

戸田の演技について瀧本は、「ついこの間作品が完成したばかりなんですけど、圧倒っていう感じで、特に最終回の戸田恵梨香、最後の15分間は我ながら震えながら観ておりました」と絶賛した。

現場では、戸田が瀧本監督に詰め寄る一幕もあったという。瀧本は「最終回の準備稿が上がったときに、戸田さんがその内容に納得されていなかったようで、衣装やメイクも関係なくズカズカと現れて、『このシナリオでいいんですか？ あなた方はこのドラマを通じて何を訴えたいんですか？』と詰められました」と暴露。続けて「目がものすごく怖くて、『極道の妻たち』の岩下志麻さんが拳銃を構えたような感じで。でもその瞬間に『あ、この人は細木数子いけるわ』と内心思いました」と当時を振り返った。戸田も「直前に岩下志麻さんの映画をめちゃくちゃ観ていたので、入っちゃったかもしれないです」と笑顔を見せつつ、「どうせやるなら激しくやりたいという欲が出てきて、どこまでできるんだろうという不安を抱えたまま必死になってました」と役にかける熱い思いを語った。

細木数子の50年に及ぶ半生を演じることについて戸田は、「1人の人生をお芝居で生きられるのは朝ドラや大河ドラマくらいだと思っていたので、こういう機会をいただけて本当に贅沢な時間でした。台本では泣いてはいけないところで涙が出てきたり、自分が今、細木数子を演じているのか、戸田恵梨香自身が泣いているのか、どこにいるんだろうとわからなくなるような感覚がありました」と語った。

また、晩年のシーンの撮影時には、瀧本が号泣してカットをかけられなかったというエピソードも。瀧本は「戸田恵梨香演じる数子に恋に落ちた瞬間もありました」と吐露。戸田も「最初は『なんでこれで好きになれるんだろう』と疑問を持っていたシーンでも、実際にお芝居をしてみると涙が止まらなくなって。その時に初めて台本の意味がわかって監督の凄さに平伏しました」と瀧本を絶賛した。

最後に瀧本は「色眼鏡を持って観られる方も大勢いらっしゃると思いますが、とにかく観てもらって、いろいろ言ってもらえれば」とコメント。戸田も「観進めていくと、本当の細木数子というものが見えてきて、彼女が何を抱えて生きていたのかが見えてくると思います。嫌われてしまった存在かもしれないけれど、すごく孤独を抱えていたんだということも感じられる。テレビで観てきたこととは違う側面の細木さんが見えてくると思うので、最後まで楽しんでいただけたら」と観客へ呼びかけた。

（取材・文＝玉置正義）