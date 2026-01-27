広島県警は27日、指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いでプロ野球広島内野手・羽月隆太郎容疑者（25）を逮捕した。羽月容疑者は「使った覚えはありません」と容疑を否認している。

羽月は神村学園から18年ドラフト7位で19年に広島入団。7年目の昨季は主に代走や守備固めとして74試合に出場して打率・295、4打点、17盗塁だった。通算では277試合に出場して打率・243、1本塁打、34打点、51盗塁。2月1日から始まる春季キャンプでは2軍スタートとなっていた。

今季の正二塁手獲りのため、昨年の秋季練習ではノーステップ打法に着手するなど意欲的だった。俊足が持ち味で、25年は74試合に出場し、チーム最多17盗塁をマーク。チームには欠かせない選手だった。

◇羽月 隆太郎（はつき・りゅうたろう）2000年（平12）4月19日生まれ、宮崎県出身の25歳。神村学園（鹿児島）では2年夏に甲子園出場。18年ドラフト7位で広島入団。20年8月7日の阪神戦で1軍初出場。50メートル走5秒7の俊足が武器で代走としても活躍し、昨季は自己最多の74試合に出場し打率.295。1メートル68、73キロ。右投げ左打ち。