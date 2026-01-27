衆議院選挙が27日公示され、12日間という真冬の短期決戦がスタートしました。

長野市の旧市域や須坂市、中野市などが選挙区の長野1区は、前回選と同じ顔ぶれによる三つどもえの争いとなっています。

初日の候補に密着。有権者に訴えたこととは…。



【長野１区】※届け出順

日本維新の会・新人 若狭清史（45）

中道改革連合・前職 篠原孝（77）

自民党・元職 若林健太（62）





■■若狭清史候補（維新・新）■■「今の心境、寒いんですけど、これ（たすき）をつければ一気に暖かくなると思います」日本維新の会の新人、若狭清史さん。若狭候補「前回もブルーだったんですよ。前回の着たら寒くて、買いました」イメージカラーである青のウエアなど5枚と手袋をして、寒さ対策は万全です。自身2回目の国政選挙。初日は地元の長野市篠ノ井を中心に遊説して回りました。若狭候補「減税という文字を、自民党と維新で、与野党を超えて各党が声を上げました。これはわが日本維新の会が推し進めた。皆さん、政治が動いたんです。政治が動くということは、皆さま方の政治が生活が変わってくるということなんです」若狭さんは「実行と責任の真剣政治」を軸に、公平な政治の実現や消費税制度の見直しなど、6つの政策を訴えています。若狭候補「消費税を流動的に活用できる制度にするためにはどうするか、地方分権、あとは外交問題、そういったところをきちっと細かく皆さま方に分かりやすく、そしてその結果がどうなるかというところまで訴えていきたい」今回、長野1区には連立を組む自民の元職も出馬し、争う構図に。若狭候補「私自身、人となりを見ていただくチャンスだと思っております。正々堂々とそ、の問題を国会で議論できそして結果責任まで負える人は誰なのかというところを見ていただく機会になることは、プラスかなと思っています」真冬の総選挙。SNSを効率的に活用するほか、個人演説会を増やして戦っていくとしています。■■篠原孝候補（中道・前 ）■■「地産地消国家にしていくべきだと思います。私が思う政策をやっていきたい。なかなか全部を分かっていただくのは大変だと思いますけども」午前9時半ごろ、長野市内でおよそ40人を前に第一声を上げた中道改革連合の前職、篠原孝さん。9期目を目指す今回の選挙戦では、地方の活性化や食を支える農業の支援などを政策の柱としています。篠原候補「もちろん産業政策大事ですよ。半導体、半導体は産業の米と言われています。だけど本物の米を大事にしないで産業の米だけ大事にしている」「緑は私の穏やかな勝負色ですよね。だから緑のネクタイ、緑のワイシャツ、誰も気が付いてくれませんけどね」初日は長野市内3か所で街頭に立ち、支持を訴えました。真冬の選挙戦となるため、あす以降は街頭には立たず、選挙区内67か所で集会を開き、有権者との交流を図るとしています。集会は1回あたりおよそ1時間で、多い日には、1日9か所を予定しています。篠原候補「高市さんの人気という点では相当な向かい風だと思いますけれども、（中道改革連合が）ちょうどいい受け皿になっている。そういう点では追い風です」午後には、今後予定している集会の準備に取り掛かかるなど、あす以降の選挙戦に備えていました。■■若林健太候補（自民・元 ）■■「何度も挫折をしてまいりました。こんなに転ぶと思わなかった。その都度、お集りの皆さま方に励ましていただき、立ち上がって」今回の選挙は、背水の陣で臨むという自民党の元職、若林健太さん。午前8時から長野市内のホテルで開かれた出陣式には、支援者などおよそ300人が集まりました。これまで参議院議員と衆議院議員を1期ずつ務めた若林さん。おととし10月の前回選では、自民党のいわゆる裏金問題の逆風もあって議席を失いました。今回は高市政権の信任を問う選挙だと訴え、返り咲きを目指します。若林候補「高市内閣がいま挑戦しようとしている、日本列島を強く豊かに、これを実現するための責任ある積極財政、その是非をまず皆さんに訴えたい。ものすごく変化している国際環境の中で外交防衛の立て直しということも訴えています。同時に私はこの北信、長野1区の代表となろうとしているわけですから、北信に活力をもたらすということもあわせて訴えたいと思います」午前中は長野市と須坂市を回り、支持を訴えました。今回、長野1区には、連立を組む維新の新人も立候補しています。若林候補「一人でも多くの理解を得るということの繰り返しだと思っておりまして、相手がどうこうっていうのは特に意識していません」スノーブーツにネックウォーマーと、寒さ対策をしながらの選挙戦。室内での個人演説会などを中心に訴えていく方針です。