マンC&アーセナル撃破の立役者に悲劇…マンU21歳MFドルグが「数週間」離脱へ
マンチェスター・ユナイテッドのMFパトリック・ドルグが右ハムストリングを負傷し、「数週間」の戦線離脱を迫られることになったようだ。イギリス『BBC』などが伝えている。
21歳のドルグはデンマーク代表のMF。昨年2月にイタリアのレッチェから加入すると、若くして両サイドハーフの戦力に定着し、ここまでプレミアリーグ44試合に出場していた。特に新年の試合では大きく調子を上げており、前々節マンチェスター・C戦(◯2-0)、前節アーセナル戦(◯3-2)で2試合連続ゴールを記録。難敵連破の大きな立役者となっていた。
アーセナル戦では後半途中に負傷交代。足がつったという情報もあったが、ハムストリングの損傷が見つかったようだ。BBCによると、詳細な検査は続いており、離脱期間は定まっていない様子。だが、ここから3月までにプレミアリーグ8試合が組まれており、3月下旬にはデンマーク代表としてW杯欧州予選プレーオフも控えるなか、痛い離脱となった。
