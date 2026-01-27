経団連の筒井義信会長と連合の芳野友子会長によるトップ会談が２７日開かれ、２０２６年春闘が事実上スタートした。

賃上げが必要だとの認識で労使が一致する中、政府が掲げる「物価上昇を上回る賃上げ」を実現できるかが焦点となる。

会談の冒頭、筒井氏は「（基本給を底上げする）ベースアップ実施の検討を賃金交渉のスタンダードに位置づけ、積極的な検討・対応を呼びかける」と述べ、賃上げに前向きな姿勢を強調した。連合に対し、「課題認識や目指す方向性がほぼ一致している」とも強調し、建設的な協議を呼びかけた。

これに対して芳野氏は、物価高で国民生活が圧迫されているとして、「３年連続で５％以上の賃上げを実現しなければならない」と力を込めた。

経団連の調査では、２４年春闘の賃上げ率は５・５８％、２５年春闘は５・３９％で、１９９０〜９１年以来となる２年連続の５％超えを果たした。連合は今春闘で、前年と同じ「５％以上」の賃上げ目標を掲げている。

一方、厚生労働省の毎月勤労統計調査によると、労働者が実際に受け取る給与から物価上昇分を差し引いた実質賃金は、１１か月連続のマイナスとなっている。物価上昇の負担感が増す中、経団連は実質賃金の「安定的なプラス化」を目指すとしている。