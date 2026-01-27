内田有紀（50）が27日、90年代から所属したバーニングプロダクションを25年末で退所し、テンビーンズ合同会社に所属したと発表した。

同社の公式サイトに「私、内田有紀は、2025年12月31日をもって長年在籍させていただいた株式会社バーニングプロダクションを退所し、これまで業務委託として携わっていたテンビーンズ合同会社へ所属する運びとなりました」と文書を発表した。

内田は「歳を重ねていく中で、これからの自分がどのように生きていきたいのかを改めて見つめ直してまいりました。じっくりと考えた末にたどり着いた答えは、残りの人生を新しい視点から学び直し、心に生まれた素直な気持ちを穏やかに皆さんと紡いでいきたいという思いでした」と今回の決断に至る思いをつづった。そして「新しい一歩とともに日々の気づきを大切にしながら、表現することへの可能性と向き合っていきたいと思っています。これまで支えてくださった方々への感謝を重ね、皆さんと心を通わせながらこれからも笑顔で歩んでまいりたいと考えております。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。2026.1.24 内田有紀」と締めた。