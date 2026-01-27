志田未来主演『未来のムスコ』、真（兵頭功海）の母役で遠藤久美子＆未来（志田）の兄役で古舘佑太郎が出演
志田未来主演ドラマ『未来のムスコ』（TBS系／毎週火曜22時）の新キャストとして、遠藤久美子と古舘佑太郎の出演が発表された。遠藤は真（兵頭功海）の母役、古館は未来（志田）の兄役をそれぞれ演じる。
【写真】『未来のムスコ』第3話より場面写真が公開
阿相クミコ・黒麦はぢめによる漫画『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』（集英社「ヤンジャン＋」連載）を実写化した本作は、志田演じる、夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子・颯太（天野優）が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。恋も仕事も夢も中途半端だったヒロインがある日突然母となり、子育てを通して、誰かと生きること、支え合うことの意味を知り、自分らしく生き直していく姿を描く。
遠藤久美子演じる矢野礼子は、未来と同じ劇団に所属する後輩俳優・矢野真（兵頭功海）の母親。未来は、撮影現場で礼子と出会い、真の“ある秘密”を知ることになる。遠藤のTBS系連続ドラマ出演は、2003年放送の愛の劇場『ダンシングライフ』以来、約23年ぶり。
古舘佑太郎演じる汐川哲也は、未来の兄で、定職には就かず、母・汐川直美（神野三鈴）と実家で暮らしている。直美にとっては未来に加えもう一つの心配の種だが、兄として東京で奮闘する妹・未来のことを気に掛ける優しさを持つ人物だ。
火曜ドラマ『未来のムスコ』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。
