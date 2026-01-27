売掛金を支払わせるために客に売春するよう求めたとして、名古屋のホストが逮捕されました。

女性客（39）に「俺にはお前しかいない」 売掛金回収目的で売春持ち掛けた疑いで名古屋のホスト（30）を逮捕 以前より女性客に売春させていたとみられるが容疑を否認 ホストクラブからは「支払誓約書」も押収



逮捕されたのは中区栄のホストクラブ「YnicuS」の従業員鈴木龍慈容疑者（30）で、1月9日、39歳の女性客に対し「大好きだよ」「俺にはお前しかいない」などと甘い言葉で誘惑し、拒ばれたにもかかわらず売春するよう求めた疑いがもたれています。

鈴木容疑者は売掛金を返済させるために以前からこの女性客に売春させていたとみられていますが、警察の調べに「売春させていたことも要求したこともありません」と容疑を否認しています。去年6月の改正風営法施行以来色恋営業で売春を要求したとして検挙されたのは愛知県で初めてです。