¥¸¥ã¥ó¥×·ÇºÜ»þ¤Î¥«¥é¡¼¤òºÆ¸½! S.H.Figuarts¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥¤¥ä¿ÍÂ¹¸ç¶õ¡×¥²¥ó¥¥À¥Þ¥Ä¥êEdition¤¬ÃêÁªÈÎÇä³«»Ï
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëZ¡Ù¤è¤ê¡ÖS.H.Figuarts ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥¤¥ä¿ÍÂ¹¸ç¶õ-ÅÁÀâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥¤¥ä¿Í--¥²¥ó¥¥À¥Þ¥Ä¥êEdition-¡×(8,800±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ1·î27Æü16»þ¤è¤êÃêÁª¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡×ËÜ»ï¤ä´°Á´ÈÇ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¥«¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥¤¥ä¿ÍÂ¹¸ç¶õ-ÅÁÀâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥¤¥ä¿Í-¡×¤¬S.H.Figuarts¤ËÅÐ¾ì¡£
ËÜÂÎ¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¸¶ºî¤Î¥³¥Þ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·Æ¬Éô¥Ñ¡¼¥Ä2¼ï¡¢É½¾ð¥Ñ¡¼¥Ä2¼ï¤ò¿·µ¬Â¤·Á¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¯¥ê¥ê¥ó¤Î¤³¤È¤«¡¼¤Ã!!!!!¡×¤Î¿á¤½Ð¤·¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ëPET¥·¡¼¥È¤âÉÕÂ°¡£
¤µ¤é¤ËËÜÂÎÆ±ÍÍ¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡×ËÜ»ï¤ä´°Á´ÈÇ·ÇºÜ»þ¤Î¥«¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Î¿§Ì£¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿40¼þÇ¯¥í¥´¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿ÂæºÂ¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï1·î27Æü16»þ¡Á1·î29Æü23»þ¡¢ÅöÁªÈ¯É½¤Ï1·îÃæ¤È¤Ê¤ë¡£
¡û¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëZ¡Ù¤È¤Ï
¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëZ¡Ù¤Ï¡¢Ä»»³ÌÀ¡ØDRAGON BALL¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡£¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤Æ1989Ç¯¡Á1996Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥µ¥¤¥ä¿ÍÊÔ¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¶¡¢¥»¥ë¡¢¿ÍÂ¤¿Í´Ö¡¢Ëâ¿Í¥Ö¥¦ÊÔ¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¡¢Ä¶¥µ¥¤¥ä¿Í¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤òÀ¸¤ó¤À¡£
(C)¥Ð¡¼¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¡(C)¥Ð¡¼¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡×ËÜ»ï¤ä´°Á´ÈÇ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¥«¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥¤¥ä¿ÍÂ¹¸ç¶õ-ÅÁÀâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥¤¥ä¿Í-¡×¤¬S.H.Figuarts¤ËÅÐ¾ì¡£
¤µ¤é¤ËËÜÂÎÆ±ÍÍ¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡×ËÜ»ï¤ä´°Á´ÈÇ·ÇºÜ»þ¤Î¥«¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Î¿§Ì£¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿40¼þÇ¯¥í¥´¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿ÂæºÂ¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï1·î27Æü16»þ¡Á1·î29Æü23»þ¡¢ÅöÁªÈ¯É½¤Ï1·îÃæ¤È¤Ê¤ë¡£
¡û¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëZ¡Ù¤È¤Ï
¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëZ¡Ù¤Ï¡¢Ä»»³ÌÀ¡ØDRAGON BALL¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡£¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤Æ1989Ç¯¡Á1996Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥µ¥¤¥ä¿ÍÊÔ¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¶¡¢¥»¥ë¡¢¿ÍÂ¤¿Í´Ö¡¢Ëâ¿Í¥Ö¥¦ÊÔ¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¡¢Ä¶¥µ¥¤¥ä¿Í¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤òÀ¸¤ó¤À¡£
(C)¥Ð¡¼¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¡(C)¥Ð¡¼¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó