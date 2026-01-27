【ペルージャ（イタリア）２７日＝倉石千種】バレーのイタリア１部（セリエＡ）ペルージャに所属する日本代表の石川祐希が２７日、欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）１次リーグ第４戦のホーム・ラスパルマス戦（２８日）に向けた前日会見に出席した。チームは３連勝でＣ組首位に立つ。石川は、リーグ戦と合わせて今年８試合目の過密日程を戦うチームに貢献する決意を明かした。

２５日のセリエＡトレンティーノ戦（３〇１）から中２日で迎えるラスパルマス戦。「今月は１週間に２度試合があるので、準備する時間は少ないが、クオリティーの高い練習をしている。（過密日程で）フィジカルはパーフェクトではないが、精神的には正しいメンタリティーで臨まなければならない」と準備を整えていく考えだ。

８日のアウェー戦では３―２で勝利した。「ラスパルマスはエキスパートで技術的に優れたチーム、サイドアウトに優れ、いいゲームをする。ラインが安定しているチームで挽回も得意。ペルージャはトレンティーノとの試合の疲れを早く取り戻して、チャンピオンズリーグの道を歩まなければならない。（相手は）きっと勝ち点を挙げに来る」と気を引き締めることも忘れなかった。

欧州各国のチームと戦うＣＬは国内リーグ戦と違い、試合の中で相手の特長をつかんでいくという。戦い方の違いを問われた石川は「少し、違いはあると僕は思う」と明言。その理由を「イタリアのリーグではお互い、チームも選手たちもよくわかっており、慣れているが、一方でチャンピオンズリーグは、ほとんどが新たなチーム、新たな国との対戦となるので、そんなによくわからない。試合の始めは、対戦相手がどういうゲームをするか、見なければならない」と説明した。

その上で「前半戦（第１戦）が終わる頃には、どんなゲームをするかもう理解している。だからこの後半戦には、よりいい試合ができる。前回彼らは、かなり攻撃的だった。前半戦には（把握するために）第１セットを利用していたが、（２戦目は）多くのことが理解できる」と続けた。

そのラスパルマス戦で出場するか、という問いには「確かに常にプレーしたい」と微笑み、「でもセメ（セメニウク）もオレ（プロトニツキ）もいいプレーをしているので試合に出たら、僕はいいプレーをしたい。えーイエス、試合を楽しみたい」と話した。

今後の目標については「試合毎に勝ちたい。全ての選手が望むように、目標は、全ての大会でフィナーレ（決勝）へ行くこと。僕はまだイタリアのリーグでスクデットを獲得したことがないので、スクデットを獲得したい。でも僕は常に試合毎に集中しているので、未来のことは考えない。今前にあることを考える」と強調した石川。「強い選手たちがたくさんいる。メンタリティーが違う。すべてのチームに、こんなに強い選手たちが揃ってはいないから、違いはある。それはペルージャと他のチームとの違うところ」と誇るチームとともに、目の前の勝利を積み重ねていく。