衆議院選挙が27日公示されました。

県内5つの小選挙区には合計16人が立候補し、12日間の冬の選挙戦に入りました。

16人の顔ぶれとそれぞれの第一声です。



【長野１区】※届け出順

日本維新の会・新人 若狭清史（45）

中道改革連合・前職 篠原孝（77）

自民党・元職 若林健太（62）



■維新・新 若狭清史候補

「自民党だけではできなかった、日本維新の会がいるから政治が動いているんだということをこの選挙で訴えていきたいと思います。従来より訴えている政策、税の在り方の問題、地方分権、外交この3つをきっちりと訴えていきます」





■中道・前 篠原孝候補「強い経済、強い財政、やたら強い強いって言っています。政治はそんなもんじゃないはずなんですね。やっぱり困っている人のところに手を差し伸べる、目を向ける、これが大事じゃないかと思っております」■自民・元 若林健太候補「高市政権の政策の是非を問う戦いだと思っています。厳しい選挙戦でありますけれども、高市内閣の政策をそのど真ん中で訴え、政策本位の選挙として戦い抜き、この北信の未来を開く選挙としていまいりたいと思います」【長野２区】※届け出順日本維新の会・新人 手塚大輔（43）中道改革連合・前職 下条みつ（70）参政党・新人 竹下博善（43）自民党・新人 藤田ひかる（35）■維新・新 手塚大輔候補「国道19号をはじめとしてこの地域の渋滞問題、何一つ解消されてないじゃないですか。しっかりと皆さまのことを一番わかっている私が、与党の議員としてこの地域の問題を解決していく、そのための衆議院選挙なんだと思います」■中道・前 下条みつ候補「公明党さんがなぜ連立を離れたのか、その奥底に全く反省がないです。離れたからここぞと機会に右に走って、金の問題も追及されない、こんな政治でいいんでしょうか」■参政・新 竹下博善候補「日本の99パーセントは中小企業です。そこで働いている私たち、その給料を、賃金を上げるためには、この長野県の中小企業がしっかりと活性化して、元気に会社を経営して私たち国民の、そこで働く賃金を上げていく」■自民・新 藤田ひかる候補「安心して子どもを育てられる、そう思える環境整備、そして希望ある未来。私は今おなかに赤ちゃんもいて、当事者として今まさに経験しているからこそ、少子化対策も誰よりも確実に進められると思っています」【長野３区】※届け出順れいわ新選組・新人 山口孝司（61）自民党・前職 井出庸生（48）参政党・新人 仁科裕貴（28）中道改革連合・前職 神津健（49）■れ新・新 山口孝司候補「この場所から戦いが始まります。私は国民に寄り添う、また生活に困っている、また高齢者、こういった方々の声を国政に届けるべく戦い続けたいと思っております」■自民・前 井出庸生候補「この日本を、この地域を、地方を地元を守る。その力、その意志、そのことを国民の皆さんにもう一度真摯に謙虚に訴えを尽くしていく選挙です」■参政・新 仁科裕貴候補「日本が豊かに千代に八千代に残っていくのか、残せるのか考えていただきたい。そのきっかけになりたいとそのように考えております」■中道・前 神津健候補「献金を行ってくれるような企業ばっかり見ていて、結局生活者を見ていない。だからこそ私たちこの中道改革連合の中道の精神の下で、生活者ファースト、生活者を支える政治が必要なんだと思っております」【長野４区】※届け出順共産党・新人 武田良介（46）自民党・前職 後藤茂之（70）国民民主党・新人 花岡明久（46）■共産・新 武田良介候補「この物価高の中で、国民を応援するのではなくて大企業の目先の利益を応援する、そういう自民党政治をこのまま続けていいのだろうかということを皆さんに問うていきたい。一緒に考えていきたいと思うんです」■自民・前 後藤茂之候補「選挙は自分たちの思い理念に基づく政策、そうしたことを熱量を持って伝えていく。それ以外に勝利への道はないというふうに思っております。これからもしっかり頑張ってまいります。国のため地域のために働かせていただきます」■国民・新 花岡明久候補「本来ならば政治というのは国民があってのものではないでしょうか。私は今の政治には圧倒的にこの国民目線が欠けていると思っております。だからこそ、私は国民目線の政治、それを実現していきたい」【長野５区】※届け出順自民党・前職 宮下一郎（67）中道改革連合・前職 福田淳太（32）■自民・前 宮下一郎候補「私は東京一極集中を是正して全国の地域が元気になる、そういう日本をつくりたい。この伊那谷を全国一元気な地域として発展させたい、その思いで頑張ってまいりました。これからが正念場、これからが皆さまと共に未来を開く一番大事な時であります」■中道・前 福田淳太候補「食料品の消費税ゼロパーセント、2年間限定ではなくて恒久的ずっと実現することができます。どうか皆さん、力を合わせて弱肉強食の政治をもう終わりにして、国民本位、生活重視の政治に私たちの力で転換をしていこうではありませんか」衆議院選挙は２月８日投開票、今月２８日から期日前投票が行われます。