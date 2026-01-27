突如始まった子育てに戸惑いながらも、ミライから来た息子・颯太（天野優）の笑顔を守ると心に誓った未来（志田未来）。『未来のムスコ』（TBS系）第3話では、2人が少しずつ家族になっていく中、未来が颯太の笑顔に隠された本当の気持ちを知る。

参考：『未来のムスコ』小瀧望、初共演の志田未来を絶賛 「一度もNGを出さない完璧な方」

未来は子育てとバイトと劇団での活動を両立するため、日中は中学時代の同級生である“まー先生”こと優太（小瀧望）が働く「よしずみ保育園」に颯太を預けることに。入園直後は、子どもが親と離れたくないという思いから登園を泣いて嫌がったり、慣れない環境でストレスを溜め、体調を崩したりしがち。しかし、颯太の場合はミライでも通っていた保育園ということもあり、驚くほどの速さで周囲に馴染んでいく。

毎日楽しそうな颯太に、未来もほっと一安心。大量の入園グッズを揃えるのは大変だが、未来には沙織（西野七瀬）という事情を理解してくれている心強いサポーターもいる。おかげで初めて主演を務める次回公演の稽古にも全力投球でき、何もかも順調だ。だが、どうしても未来には気になることがあった。

2036年からやってきた颯太は5歳。つまり、未来は5年後に颯太を産むことになる。そうするとつい考えてしまうのは 、ミライは自分の夢を諦め、母になることを選んだのか、ということ。立派な役者になって仕事と両立しながら、あるいはミライでも夢を追いかけながら颯太を育てている可能性もあるが、未来には自分がそんなに器用な人間とは思えなかった。

18歳で富山にある実家を飛び出し、上京してから、ただひたすらに役者になるという夢を追いかけてきた未来。10年は人が変わるに十分な時間だが、特に18歳からの10年は変化が激しい。多くの場合は大学に進学し、4年で卒業、就職、未来くらいの年齢になると結婚して子どもを産む人や、会社で役職に就く人もちらほら増えてくる。そういう人生の転機をしばしば「ライフステージが上がる」と表現するように、世間的には変化を積み重ねていくことが称賛されがちだ。

未来のように一つのことを極めてきた人が、自分だけ置いていかれているような気持ちになるのも無理はない。それでもいつか報われると信じてやってきた未来は、ミライの自分が夢を諦めているかもしれない可能性を前に途方に暮れる。そんな未来に「どんな選択だったとしても、未来が芝居に打ち込んできた時間は本物だと思うよ」と語りかけるのが沙織だ。誰よりも近くで自分に嘘をつかず、好きなことにまっすぐ向き合ってきた未来を見てきた沙織。自分よりも自分の選択を信じてくれる彼女の言葉に励まされ、未来は恐れることなく颯太を産むまでの道のりを知りたいと思えるようになった。

そんな中、未来はお迎えが遅くなってもケロッとしていた颯太が保育園で暗い表情を浮かべている姿を目撃する。その帰り道、「ママに会いたい」と泣き出す颯太。目の前にはいつかママになる未来がいるけれど、颯太が生まれてから5年間の記憶は当然ながら彼女にはない。いわば、別人。10年後とは住んでいる場所も違えば、接する人も見える景色も異なる。たった5歳の子どもが一人で見知らぬ土地に放り込まれたのと同じであり、不安になるのは当たり前だ。この先、元いた世界に戻れるとも限らない。未来は颯太が自分と同じようにミライに不安を抱えていることを知る。それでも颯太が必死に笑顔を作るのはミライの未来のためでもあり、今の未来のためでもあるのだろう。

これまでは自分のことで精一杯だったが、颯太と出会ってからの未来は少しずつ視野が広がっているように思える。人は知らず知らずのうちに誰かに支えられているもの。今回だけでも未来は沙織だけじゃなく、必要以上に詮索せず、急な延長保育にも「こういう時のために俺がいるんだから」と嫌な顔一つせず対応してくれた優太や、新たに劇団のスポンサーとなった会社の社長からのセクハラにやんわりと注意し、隙を見て飲み会からの離脱を促してくれた真（兵頭功海）など、多くの人に助けられてきた。

一方で、夢に向かって突き進む未来を見て、沙織がコールセンターのアルバイトを辞め、正社員を目指したり、ずっと敷かれたレールの上を歩いてきた真が初めて夢中になれるものを見つけたりと、彼女もまた周りの人に影響を与えている。優太が力になってくれるのも、何事にも一生懸命な未来を応援したいという気持ちがあるからだろう。自分が情けなくて、惨め。そんな風に思っていた未来だが、実は人を惹きつける魅力があって、自分のことを助けたい、応援したいと思っている人が周りに大勢いる。颯太の存在はそのことに気づかせてくれる神様からのギフトなのかもしれない。

そんな颯太は父親の顔をよく覚えておらず、“まーくん”探しは難航。理想の夫像から考えてみることにした未来が自分にも颯太にも優しく寄り添ってくれる優太や、役者としての夢を誰よりも応援してくれる真の顔を頭に浮かべる中、最悪の別れ方をしたが故に一番ないと思っていた将生（塩野瑛久）が颯太を自分の子と勘違いする。ここで気になるのが、いくら夫婦喧嘩をしたからといって、穏やかな優太や冷静な真が子どもを置いて家を出るだろうかということ。そう考えると直情的な将生が一番可能性としてはありそうだが、果たして。

（文＝苫とり子）