27日に公示された衆議院選挙。

県知事選と同じ、来月8日に投開票です。

県内の候補者の顔ぶれを、選挙区ごとに整理します。

◆長崎1区… 旧外海町と旧琴海町を含む 長崎市全域

『長崎1区』は、5人が立候補。

有権者数は、2年前の前回から4600人あまり少ない、33万949人となっています。(1月26日時点)

候補者は届け出順に、以下の通りです。

【共産・新】内田 隆英 候補

【参政・新】松石 宗平 候補

【自民・新】浅田 眞澄美 候補

【維新・新】山田 博司 候補

【国民・前】西岡 秀子 候補

前回おととし10月の選挙では、西岡氏が自民候補に3万9000票あまりの差をつけるなど、4人の新人を圧倒しました。

◆長崎2区… 諫早市・大村市・島原半島・壱岐市・対馬市・西彼2町

『長崎2区』は、3人が立候補。

有権者数は、前回より4200人あまり少ない、39万3095人です。(1月26日時点)

候補者は届け出順に、以下の通りです。

【中道・前】山田 勝彦 候補

【参政・新】髙木 聡子 候補

【自民・前】加藤 竜祥 候補

前回、自民の加藤氏は、立憲民主党から出馬した山田氏を1万4000票あまり上回り、当選。

山田氏は、比例代表で復活当選しました。

◆長崎3区… 県北地域・五島列島・東彼3町

『長崎3区』は、2人が立候補。

有権者数は、前回から6600人あまり減って、33万9880人となっています。(1月26日時点)

候補者は届け出順に、以下の通りです。

【自民・前】金子 容三 候補

【中道・新】田粼 耕太 候補

前回は、与野党が三つどもえの激戦となった3区でしたが、金子氏が立憲候補に2万2000票あまりの差をつけ、当選しています。

前回選挙で自民党候補に推薦を出していた公明党は、今回は立憲民主党とともに 新党「中道改革連合」を結成。

構図が一変し、“公明票” の行方にも注目が集まります。

投開票は「県知事選」と同じ、2月8日に行われます。