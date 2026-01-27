M!LK・山中柔太朗さん（24）と超特急・郄松アロハさん（25）が26日、主演映画『純愛上等！』の完成披露上映会に登場。2人は、“愛の言葉”対決を行い、会場を盛り上げました。

映画は、敵対する高校のヤンキー・佐藤美鶴と亀井円が、不器用だけど真っすぐな思いをぶつけ合う純愛ストーリー。佐藤美鶴を山中さん、亀井円を郄松さんが演じます。

イベントには、家族やそれぞれの高校の仲間を演じた、白鳥晴都さん（18）、嵐翔真さん（19）、浅野竣哉さん（25）、小平大智さん（30）、高橋璃央さん（25）、宮脇優さん（24）、FANTASTICS・堀夏喜さん（28）、大川泰雅さん（28）、そして八重樫風雅監督が登壇しました。

■山中柔太朗VS郄松アロハ、“愛の言葉”対決

映画のストーリーにちなみ、“愛の言葉”対決が開催。演じた役柄の高校を代表し、山中さんと郄松さんが告白対決を行いました。

テーマは『バレンタインに大切な人に思いを伝えるなら』。

山中さんは、チョコレートをもらうシチュエーションで挑戦。「チョコ？ ありがとう。でも友チョコでしょ？ え、本命？ え、好き」と告白。会場からは「キャー！」と歓声が上がりました。

続いて、郄松さんの挑戦。チョコレートをプレゼントするシチュエーションで行い、「今日ってバレンタインデーだよね。これあげる。開けてみて。え、カカオ何％かって？ 愛情100％」とやりきりました。

対決の結果は、会場に訪れたファンのうちわの色の多さによって決定され、山中さんが勝利。チームメイトの堀さん、浅野さんとハイタッチし、喜びを分かち合いました。