このあとカナダ中銀 据え置きが確実視 可能性はどちらにも残す このあとカナダ中銀 据え置きが確実視 可能性はどちらにも残す

リンクをコピーする みんなの感想は？

＊カナダ中銀政策金利 23:45

予想 2.25％ 前回 2.25％



このあと日本時間２３時４５分にカナダ中銀が金融政策の結果を公表する。市場では、政策金利を現行の２．２５％に据え置くことが確実視されている。



先週発表の１２月分の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、総合指数が前年比で予想以上に上昇したものの、コア指数は鈍化していた。価格上昇の主因は航空運賃に集中していたこともあり、全体のインフレは落ち着きを示している状況。



ただ、雇用の方は失業率が上昇し、雇用増加のペースも鈍化している状況。カナダ中銀の利下げサイクルはすでに終了とも見られており、追加利下げの可能性は低いものの、選択肢から外すことまではないと見られている。声明も前回同様に、どちらにも可能性を残す内容になると見込まれている。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト