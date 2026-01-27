2026年1月26日、実写映画化が発表されていた大人気サッカー漫画「ブルーロック」の主人公・潔世一（いさぎ・よいち）役を日本の俳優・高橋文哉が演じることが明らかになり、中国のネットユーザーから反響が寄せられている。

「ブルーロック」は、金城宗幸氏（原作）、ノ村優介氏（作画）による漫画作品。日本フットボール連合の「青い監獄（ブルーロック）プロジェクト」の強化指定選手に選ばれた世一が、世界一のストライカーを目指し奮闘する様が描かれ、累計発行部数5000万部を突破している。22年のテレビアニメ化を皮切りに、24年には劇場版アニメも公開された。さらに、スマートフォン向けゲームや舞台化など、多方面で展開を続けている。実写映画化は、昨年9月28日に京王アリーナTOKYOで行われたイベント「ブルーロック エゴイストフェスタ 2025」にてサプライズ発表され、大きな反響を呼んだ。

キャスト発表に先立ち、同作のX（旧ツイッター）公式アカウントでは「エゴが、集結する。」とのメッセージと、12人分の目元を組み合わせたビジュアルが公開され、ファンの間では、主演キャストの発表に大きな注目が集まっていた。さらに主要キャストを12日連続で発表する企画も決定しており、物語の中心となるチームZメンバー12人が、2月6日まで毎日1人ずつ明かされる予定だ。

これらの情報が中国のSNS・微博（ウェイボー）で複数のブロガーに共有されると、ネットユーザーからは「みんなで続報を待とう」「早く誰が演じるのか発表してほしい！」「いつ正式なキャスト一覧を出してくれるんだろう」や「高橋文哉！見るに決まってる！！」「高橋文哉は本当にイケメンだよね」「『ブルーロック』の実写版、ビジュアルが強すぎる」などと、キャストやビジュアルについて言及したコメントが届いた。

また、「おお、なんか雰囲気あるじゃん。期待できそう」「これ見ただけで興味そそられるし、めちゃくちゃ楽しみ」「正直、あんまり見たくない気もするけど、ちょっと期待しちゃってる自分もいる」と期待を寄せるコメントがあった一方、「人数が多すぎて、もう誰が誰だか分からない」「國神錬介（くにがみれんすけ）がいるのかどうかすら、見ても判別できないんだけど」と困惑するコメントも見られた。（翻訳・編集/岩田）