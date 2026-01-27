『未来のムスコ』“まーくん探し”本格化で波乱の展開「ややこしいｗ」「大声で笑った」
俳優の志田未来が主演する、TBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』（毎週火曜 後10：00）の第3話が、27日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真多数】豪華キャスト15人を紹介！志田未来、塩野瑛久、小瀧望、西野七瀬ら…
原作は、『マルモのおきて』（2011年・フジテレビ）の脚本などで知られる阿相クミコ氏と、黒麦はぢめ氏による人気コミック「未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！」（集英社「ヤンジャン＋」連載）。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・未来のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。颯太と名乗るその子は、未来と自分のパパである“まーくん”を仲直りさせるため、2036年の未来からやってきたのだという。にわかには信じられない出来事に戸惑いながらも、幼い颯太を一人にはできず、奇妙な共同生活をスタートさせる。はたして未来の夫“まーくん”とは一体誰なのか。
第3話では、よしずみ保育園に入園した颯太（天野優）が、驚くほどの早さで周囲に溶け込んでいく姿が描かれた。「未来から来た」ことを口にしないかと気を揉む未来だったが、楽しそうに過ごす颯太を見て、次第に笑顔を取り戻していく。
そんな中、優太（小瀧望）から颯太の入園準備品をそろえてほしいと頼まれる未来。お昼寝セットや着替え一式など、その量に圧倒されながらも、沙織（西野七瀬）の手を借りて準備を進める。作業の合間、未来は「5年後、颯太を産んだ自分は夢を諦めてしまったのだろうか」と胸の内を吐露し、母親になる未来の自分に思いを巡らせる。
やがて未来は、自分がどんな人生を歩み、誰との間に颯太を授かったのかを知るため、“まーくん探し”に本腰を入れることを決意。頼りにできるのは颯太の曖昧な記憶のみで、劇団の稽古場やバイト先、近所のスーパーなどで、心当たりのある人物を次々と颯太に会わせていくが、決定的な手がかりは得られないままとなる。
終盤では、優太から颯太が未来の実の息子であると知らされた将生（塩野瑛久）が、颯太が5歳であること、そして過去に未来と交際していた事実から「俺の子なんだな？」と早合点。“まーくん探し”が思わぬ方向へ加速するラストが描かれた。
視聴者からは「ややこしい展開になったｗ」「さあてどんどん盛り上がってまいりましたね！！！！！！」「勘違いがすごすぎるｗ」「大声で笑った」「なんかそうかもしれないんだけどそうじゃないみたいな、難しい状況でwwwwwよく分からないけど将生頑張れwwww」「この展開だと、まじで誰が父親かわからんくなってきた」などの声が寄せられている。
【写真多数】豪華キャスト15人を紹介！志田未来、塩野瑛久、小瀧望、西野七瀬ら…
原作は、『マルモのおきて』（2011年・フジテレビ）の脚本などで知られる阿相クミコ氏と、黒麦はぢめ氏による人気コミック「未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！」（集英社「ヤンジャン＋」連載）。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・未来のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。颯太と名乗るその子は、未来と自分のパパである“まーくん”を仲直りさせるため、2036年の未来からやってきたのだという。にわかには信じられない出来事に戸惑いながらも、幼い颯太を一人にはできず、奇妙な共同生活をスタートさせる。はたして未来の夫“まーくん”とは一体誰なのか。
そんな中、優太（小瀧望）から颯太の入園準備品をそろえてほしいと頼まれる未来。お昼寝セットや着替え一式など、その量に圧倒されながらも、沙織（西野七瀬）の手を借りて準備を進める。作業の合間、未来は「5年後、颯太を産んだ自分は夢を諦めてしまったのだろうか」と胸の内を吐露し、母親になる未来の自分に思いを巡らせる。
やがて未来は、自分がどんな人生を歩み、誰との間に颯太を授かったのかを知るため、“まーくん探し”に本腰を入れることを決意。頼りにできるのは颯太の曖昧な記憶のみで、劇団の稽古場やバイト先、近所のスーパーなどで、心当たりのある人物を次々と颯太に会わせていくが、決定的な手がかりは得られないままとなる。
終盤では、優太から颯太が未来の実の息子であると知らされた将生（塩野瑛久）が、颯太が5歳であること、そして過去に未来と交際していた事実から「俺の子なんだな？」と早合点。“まーくん探し”が思わぬ方向へ加速するラストが描かれた。
視聴者からは「ややこしい展開になったｗ」「さあてどんどん盛り上がってまいりましたね！！！！！！」「勘違いがすごすぎるｗ」「大声で笑った」「なんかそうかもしれないんだけどそうじゃないみたいな、難しい状況でwwwwwよく分からないけど将生頑張れwwww」「この展開だと、まじで誰が父親かわからんくなってきた」などの声が寄せられている。