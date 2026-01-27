【「KILLER INN」（キラーイン）Steam早期アクセス版】 2月13日 配信 価格：1,200円

スクウェア・エニックスは、マーダーミステリーアクションゲーム「KILLER INN」（キラーイン）の早期アクセス版を2月13日よりSteamにて配信する。価格は1,200円。

「KILLER INN」は、少数の狼チームと多数の羊チームに分かれて戦う「マーダーミステリーアクションゲーム」。謎に満ちた古城を舞台に、24人のプレーヤー（プライベートマッチでは少人数でのプレイも可能）が、命をかけた騙しあいに挑む。狼となったプレーヤーは、その正体を隠して羊たちを1人ずつ排除し、羊となったプレーヤーは、殺人現場に残された証拠（髪の毛、指紋、服の切れ端など）を集めて狼を特定し倒す。

一般的な人狼ゲームのように、議論や投票のフェーズはなく、すべてがファストペースで展開するという一風変わったPvP マルチプレイが楽しめる。

□ウィッシュリスト登録ページ（Steamストアページ）

早期アクセスについて

【『KILLER INN』（キラーイン）「Steam早期アクセス」アナウンスメントトレーラー】

「KILLER INN」（キラーイン）の早期アクセス版は、正式リリースに向けた開発段階のバージョン。開発段階からプレイすることで、プレーヤーおよびコミュニティとの交流を通して直接フィードバックを受け取ることを目的としている。

早期アクセス版の希望小売価格は1,200円。ゲームプレイにおいて必須なものではないが、ゲーム内で追加課金要素もある。また、早期アクセス終了後は、ゲーム本編の価格変更が予定されている。

□Steam早期アクセスについての詳細ページ

「KILLER INN」PCシステム要件

早期アクセス版システム要件（必要）

OS：Windows 11

プロセッサー：AMD Ryzen 3 2300X 以上、Intel Core i3-8100 以上

メモリー：16GB RAM

GPU：AMD Radeon RX 5500 XT / 8GB 以上、NVIDIA GeForce GTX 1660 / 6GB 以上

DirectX：Version 12

ネットワーク：ブロードバンドインターネット接続

ストレージ：75GBの空き容量

追記事項：SSD必須、1,920 × 1,080 @30FPS

早期アクセス版システム要件（推奨）

OS：Windows 11

プロセッサー：AMD Ryzen 5 5500以上、Intel Core i7-9700K / IntelR Core i5-10600 以上

メモリー：16GB RAM

GPU：AMD Radeon RX 5700 以上、NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 以上

DirectX：Version 12

ネットワーク：ブロードバンドインターネット接続

ストレージ：75GBの空き容量

追記事項：SSD必須、1,920 × 1,080 @60FPS

(C)SQUARE ENIX / Tokyo Broadcasting System Television, Inc.