スクエニのマダミスアクション「KILLER INN」、早期アクセス版が2月13日よりSteamにて配信
スクウェア・エニックスは、マーダーミステリーアクションゲーム「KILLER INN」（キラーイン）の早期アクセス版を2月13日よりSteamにて配信する。価格は1,200円。
「KILLER INN」は、少数の狼チームと多数の羊チームに分かれて戦う「マーダーミステリーアクションゲーム」。謎に満ちた古城を舞台に、24人のプレーヤー（プライベートマッチでは少人数でのプレイも可能）が、命をかけた騙しあいに挑む。狼となったプレーヤーは、その正体を隠して羊たちを1人ずつ排除し、羊となったプレーヤーは、殺人現場に残された証拠（髪の毛、指紋、服の切れ端など）を集めて狼を特定し倒す。
一般的な人狼ゲームのように、議論や投票のフェーズはなく、すべてがファストペースで展開するという一風変わったPvP マルチプレイが楽しめる。
□ウィッシュリスト登録ページ（Steamストアページ）【『KILLER INN』（キラーイン）「Steam早期アクセス」アナウンスメントトレーラー】
早期アクセスについて
「KILLER INN」（キラーイン）の早期アクセス版は、正式リリースに向けた開発段階のバージョン。開発段階からプレイすることで、プレーヤーおよびコミュニティとの交流を通して直接フィードバックを受け取ることを目的としている。
早期アクセス版の希望小売価格は1,200円。ゲームプレイにおいて必須なものではないが、ゲーム内で追加課金要素もある。また、早期アクセス終了後は、ゲーム本編の価格変更が予定されている。
□Steam早期アクセスについての詳細ページ
「KILLER INN」PCシステム要件
早期アクセス版システム要件（必要）
OS：Windows 11
プロセッサー：AMD Ryzen 3 2300X 以上、Intel Core i3-8100 以上
メモリー：16GB RAM
GPU：AMD Radeon RX 5500 XT / 8GB 以上、NVIDIA GeForce GTX 1660 / 6GB 以上
DirectX：Version 12
ネットワーク：ブロードバンドインターネット接続
ストレージ：75GBの空き容量
追記事項：SSD必須、1,920 × 1,080 @30FPS
早期アクセス版システム要件（推奨）
OS：Windows 11
プロセッサー：AMD Ryzen 5 5500以上、Intel Core i7-9700K / IntelR Core i5-10600 以上
メモリー：16GB RAM
GPU：AMD Radeon RX 5700 以上、NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 以上
DirectX：Version 12
ネットワーク：ブロードバンドインターネット接続
ストレージ：75GBの空き容量
追記事項：SSD必須、1,920 × 1,080 @60FPS
(C)SQUARE ENIX / Tokyo Broadcasting System Television, Inc.