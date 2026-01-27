齊藤京子、「アイドルの恋愛は罪？」という質問に「答えを探している」
女優の齊藤京子（28歳）が、1月26日に公開されたBSテレ東公式YouTubeチャンネルの「シネマアディクト」の動画に出演。「アイドルの恋愛は罪だと思いますか？」という質問に「答えを探しているような状態」と答えた。
“恋愛禁止ルール”を破ったアイドルの映画「恋愛裁判」に出演している齊藤京子が、番組のゲストとして登場。日向坂46時代の後輩である番組ナビゲーターの渡邉美穂が「今回のテーマが“アイドルの恋愛”っていうところに重きが置かれてるんですけど、ズバリ、アイドルの恋愛は罪だと思いますか？」と質問する。
齊藤は「アイドル時代はもちろん、その、タブーというか暗黙の了解みたいなルールだったし、本当にそれについてはメンバーだったりスタッフさんとか、もちろんファンの方と（話）はしたことなかったし。でも、それについての題材の映画に入って、撮影期間も何度も考えたりしたし、今も考えるけど、結局なんか結論に至らないというか、それがいいとか悪いとかっていうものじゃないなって。なんか未だに答えを探してるような状態かなっていうのは思いますね」と答える。
渡邉も、アイドル現役時代は「アイドルになるって覚悟を決めたなら、やっぱりプライベートは犠牲にして当たり前って思ってたんですよ」と話すが、第三者として映画を観た時に、アイドルである以前に1人の人間が描かれていたため「その子達の、なんか人権だったりそういう生きていく上での権利っていうものが軽視されてしまうっていうことにもなるんだなって思ったら。難しいなって本当に思って」と語った。
