この見た目で“裏起毛”！？【ROPÉ PICNIC】40・50代の味方！「冬パンツ」

きれいめのパンツが欲しいけれど、しっかり寒さ対策もしたい……。そんなミドル世代におすすめしたいのが、保温性のある裏起毛のアイテム。ソフトなタッチで穿き心地も良さそうなパンツは、プライベートからお仕事シーンまで幅広く活躍するかも。今回は、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】でゲットできる裏起毛のきれいめパンツをピックアップしました。

楽ちん & きれい見え！ 裏起毛のストレートパンツ

【ROPÉ PICNIC】「裏起毛ストレートパンツ」\4,197（税込・セール価格）

すっきりとした細身のシルエットで、足元まで大人っぽい雰囲気をまとえそうなストレートパンツ。フロントのピンタックでIラインが強調され、スタイルアップも期待できる優れものです。裏起毛加工が施されているため保温性が高く、きれい見えしながらバッチリ防寒もできそう。ウエストは後ろのみゴムになっているので、タックインスタイルもきれいに決まります。

お手入れ楽ちん◎ シワになりにくい裏起毛パンツ

【ROPÉ PICNIC】「裏起毛無地 & チェックアソートワイドパンツ」\4,543（税込・セール価格）

センタープレス入りのワイドシルエットで、脚のラインをきれいに見せてくれそうなパンツ。こちらも裏面にピーチ状の起毛がかかっており、寒さが厳しい今の時期に大活躍する予感。保温性だけでなくシワになりにくいのもポイントです。同素材のベルトが付いているため、オーバーサイズのトップスと合わせてもメリハリのある着こなしに仕上がりそう。

writer：Emika.M