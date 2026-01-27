±óÆ£µ×Èþ»Ò¡¢Ìó23Ç¯¤Ö¤êTBSÏ¢¥É¥é½Ð±é¡¡¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¿·¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½
¡¡»ÖÅÄÌ¤Íè¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Ë¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ±óÆ£µ×Èþ»Ò¤È¸Å´ÜÍ¤ÂÀÏº¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£±óÆ£¤ÏÌó23Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëTBS·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ç¡¢¸Å´Ü¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î·»Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È15¿Í¤ò¾Ò²ð¡ª»ÖÅÄÌ¤Íè¡¢±öÌî±Íµ×¡¢¾®ÂíË¾¡¢À¾Ìî¼·À¥¤é¡Ä
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢°¤Áê¥¯¥ß¥³¤È¹õÇþ¤Ï¤Â¤á¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡ÁÎø¿Í¤¤¤Ê¤¤Îò10Ç¯¤Î»ä¤ËÂ©»Ò¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿»þ¤òÄ¶¤¨¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Ì´¤â»Å»ö¤â¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥é¥µ¡¼½÷À¡¦¼®ÀîÌ¤Íè¡Ê»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢¡ÈÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡É¤À¤ÈÌ¾¾è¤ë¾¯Ç¯¡¦ñ¥ÂÀ¡ÊÅ·ÌîÍ¥¡Ë¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÀ¸¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡±óÆ£µ×Èþ»Ò¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌðÌî¿¿¡ÊÊ¼Æ¬¸ù³¤¡Ë¤ÎÊì¿Æ¡¦ÌðÌîÎé»Ò¡£Ì¤Íè¤ÈÆ±¤¸·àÃÄ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸åÇÚÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¿¿¤ÎÊì¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Ï»£±Æ¸½¾ì¤ÇÎé»Ò¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¿¿¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡È¤¢¤ëÈëÌ©¡É¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£±óÆ£¤ÎTBS·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ï¡¢2003Ç¯ÊüÁ÷¤Î°¦¤Î·à¾ì¡Ø¥À¥ó¥·¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó23Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸Å´ÜÍ¤ÂÀÏº¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î·»¡¦¼®ÀîÅ¯Ìé¡£Äê¿¦¤Ë½¢¤«¤º¡¢Êì¡¦Ä¾Èþ¡Ê¿ÀÌî»°Îë¡Ë¤È¼Â²È¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¿´ÇÛ¤Î¼ï¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Åìµþ¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ëËå¡¦Ì¤Íè¤òµ¤¤Ë³Ý¤±¤ëÍ¥¤·¤µ¤ò»ý¤Ä·»¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¸Å´Ü¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
