Ç¯Ëö¤Î»àÆ®¤«¤é¤â¤¦²óÉü¡©¡¡¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤¹¤³¤Ö¤ë¤¤¤¤¡×¥É¥Í¥¢¤¬3¡¦15ÁýÅÄÎ¦¤ÈWBAÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¡°æ²¬¤Î²¦ºÂÄ©Àï¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
Äë·ý¥¸¥à¤¬27Æü¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¶È¡ÖU-NEXT BOXING.5¡×¤ò3·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤½¤ÎÃæ¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé4°Ì¡¦ÁýÅÄÎ¦¤¬WBAÆ±µé1°Ì¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¥É¥Í¥¢¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤³¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¤ò¤«¤Ä¤Æ¶ìÀï¤µ¤»¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5³¬µéÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ü¥¯¥µ¡¼¤À¡£
¤¿¤ÀºòÇ¯12·î17Æü¤ËWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÀµµ¬²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»ÌéÁª¼ê¤È²¦ºÂÅý°ìÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢Á±Àï¤¹¤ë¤â12RÈ½ÄêÉé¤±¡£·ãÆ®¤È¤Ê¤ê»î¹ç¸å¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºº£²ó¡¢Á°Àï¤«¤é¤ï¤º¤«3¤«·î¼å¤Ç¤Î¥ê¥ó¥°Éüµ¢¤¬·èÄê¡£ËÜ¿Í¤Ï¥ê¥â¡¼¥È¤Ç²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤·¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤¹¤³¤Ö¤ë¤¤¤¤¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¤ÇÆ®¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤â¤é¤¨¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î°ÛÎã¤ÎÁá¤µ¤Ç¤ÎºÆµ¯Àï¤Ë¤Ï¶Ã¤¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¤³¤Î°ìÀï¤¬¡ÖWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¿¨¤ì¤º¤Ë½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£³Î¤«¤ËWBAÆ±µé1°Ì¤Î¥É¥Í¥¢¤È4°Ì¤ÎÁýÅÄ¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢Ä©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ò·Ç¤²¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£Äë·ý¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÉÍÅÄ¹ä»ËÂåÉ½¤â¡Ö´°Á´¤Ê·èÄêÀï¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢²¦¼Ô¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£
¤³¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯12·î31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿WBAÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤À¡£¤½¤Î°ìÀï¤Ç°æ²¬°ìæÆ(Æ±µé9°Ì)¤¬¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Æ¥£Áª¼ê(Æ±µé11°Ì)¤Ë¾¡Íø¤·¡¢²¦¼Ô¡¦Äé¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤òÆÀ¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¡¢°æ²¬¤¬3·î15Æü¤Þ¤Ç¤Ë²¦¼Ô¡¦Äé¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡£
²¦¼Ô¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÁª¼ê¤¬2¿Í¤¤¤Æ¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶2¿ÍÎ©¤Æ¤ë°ÕÌ£¤â¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿°æ²¬¤ÏÂç³¢Æü¤Î»î¹ç¸å¤Ë¡¢Äé¤Ç¤Ï¤Ê¤¯WBCÆ±µé²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¤È¤ÎÂÐÀï¤òÍ×µá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÑÀï¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿Äé¤â¸ªÆ©¤«¤·¤ò¿©¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ°æ²¬¤ÏÄé¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁýÅÄ¤«¥É¥Í¥¢¤Î¾¡¼Ô¤¬Äé¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤Î¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¸å¤Î°æ²¬¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤â¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£